زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 14 - 3، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 15 - 5، وفي الأغوار الشمالية 20 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 11 درجة مئوية.

