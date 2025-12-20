إلزام جونسون آند جونسون بدفع 65.5 مليون دولار لامرأة مصابة بالسرطان

MENAFN - Al-Bayan) منحت هيئة محلفين في مينيسوتا يوم أمس الجمعة تعويضا قدره 5ر65 مليون دولار لأم لثلاثة أطفال ادعت أن منتجات "التالك" التي تصنعها شركة جونسون آند جونسون عرضتها لمادة الأسبيستوس وساهمت في إصابتها بالسرطان في غشاء الرئة.

وقرر المحلفون أن المدعية آنا جين هوتون كارلي، 37 عاما، يجب أن تحصل على تعويض من شركة جونسون آند جونسون بعد استخدامها لبودرة الأطفال الخاصة بالشركة طوال طفولتها وإصابتها لاحقا بورم الميزوثيليوما، وهو سرطان عدواني ينجم بشكل رئيسي عن التعرض لمادة الأسبيستوس المسرطنة.

وقالت شركة جونسون آند جونسون إنها ستستأنف الحكم.

وخلال محاكمة استمرت 13 يوما في محكمة مقاطعة رامزي، دفع الفريق القانوني لكارلي بأن عملاق الأدوية باع وسوّق منتجات قائمة على التالك للمستهلكين رغم علمه بإمكانية تلوثها بالأسبيستوس.

كما قال محامو كارلي إن عائلتها لم يتم تحذيرها أبدا من المخاطر المحتملة أثناء استخدام المنتج على طفلتهم. وقد تم سحب المنتج من الرفوف في الولايات المتحدة عام 2020.

وقال بن برالي، محامي كارلي: "هذه القضية لم تكن تتعلق بالتعويض المادي فحسب، بل كانت تتعلق بالحقيقة والمساءلة".

من جانبه، دفع إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في شركة جونسون آند جونسون، بأن بودرة الأطفال التي تنتجها الشركة آمنة ولا تحتوي على الأسبيستوس ولا تسبب السرطان. وتوقع أن تقوم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار.

ويعد هذا الحكم أحدث تطور في معركة قانونية طويلة الأمد حول ادعاءات بأن التالك الموجود في بودرة "جونسون للأطفال" وبودرة الجسم "شاور تو شاور" كان مرتبطا بسرطان المبيض والميزوثيليوما الذي يصيب الرئتين وأعضاء أخرى.

وتوقفت جونسون آند جونسون عن بيع البودرة المصنوعة من التالك في جميع أنحاء العالم في عام 2023.