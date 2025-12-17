  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السوريون الأعداء ينضم إلى دراما رمضان 2026

2025-12-17 08:21:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ينضم مسلسل "السوريون الأعداء" إلى دراما رمضان 2026، من إخراج الليث حجو وبطولة بسام كوسا وسلوم حداد، مستندًا إلى رواية فواز حداد الصادرة عام 2014.


يتناول المسلسل حقبة الثمانينيات في سوريا، مركزًا على مجزرة حماة 1982، ويروي قصة عائلة تُباد بالكامل ويظل طفل رضيع الناجي الوحيد، ليكون شاهدًا على محو ثلاثة أجيال، في سردية تعكس آثار العنف عبر الزمن.


تتشابك الأحداث عبر ثلاث شخصيات محورية: ضابط يصعد في السلطة، طبيب يُسجن بعد نجاته من الإعدام، وقاضٍ يحاول التمسك بالقانون وسط قبضة أمنية صارمة.


المسلسل من إنتاج شركة "ميتافورا"، كتابة نجيب نصير، رامي كوسا، ورافي وهبي، ويضم 30 حلقة. ويشارك في البطولة أيضًا يارا صبري، أندريه سكاف، وروزينا لاذقاني.


ونفى المخرج الليث حجو ما تردد عن مشاركة مكسيم خليل ومازن الناطور، مؤكدًا أن اسميهما غير مطروحين. ويعد هذا التعاون الثالث بين حجو وبسام ورا مي كوسا بعد مسلسل "البطل" في رمضان 2025.

لبنان 24

