يسرا تستأنف تصوير فيلم بنات فاتن وتستعد لمسلسل جديد

2025-12-17 08:21:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عادت الفنانة يسرا لاستكمال تصوير فيلمها "بنات فاتن" بعد توقفه لفترة بسبب انشغالها بعدة مناسبات فنية خارج مصر، منها مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالإضافة إلى تكريمها في فعاليات متعددة.


استؤنفت المشاهد الخارجية التي تجمعها بالفنان باسم سمرة في شوارع إحدى المناطق الشعبية، حيث تجسد يسرا شخصية سيدة تعيش في حارة شعبية، ومن المقرر الانتهاء من هذه المشاهد آخر الأسبوع الجاري.


يشارك في الفيلم أيضًا هدى المفتي، مصطفى شحاتة، إسلام مبارك، وحمدي هيكل، وهو من تأليف أمينة مصطفى.


كما بدأت يسرا التحضير لمسلسلها الجديد "حرم السفير"، المزمع تصوير أولى مشاهده مطلع يناير المقبل داخل أحد الأندية الرياضية، على أن يُعرض خلال رمضان المقبل. وتقدم يسرا في العمل شخصية عايدة، أم لاعب بارز في كرة السلة، وتتشابك حياتهما مع أحداث مثيرة ضمن سياق المسلسل.

