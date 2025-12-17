"دبي للثقافة" تدرّب موظفيها على التعامل مع أصحاب الهمم

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) برنامج ((تدريب موظفي المواقع التراثية على آليات التعامل مع أصحاب الهمم))، الذي يمثل جزءاً من مشروعها المجتمعي ((تأهيل أصحاب الهمم على الإرشاد الثقافي))، وتنفذه بالتعاون مع مركز تقارب لتأهيل وإعداد الأجيال.

بهدف رفع جاهزية موظفي الهيئة وتعزيز مهاراتهم في التواصل والتعامل المهني مع أصحاب الهمم لضمان تهيئة بيئة تراثية وثقافية شاملة لهم، ما يعكس حرص الهيئة على دعم مبادرة ((مجتمعي... مكان للجميع)) الهادفة إلى جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم. وشارك في البرنامج، الذي استضافته مكتبة هور العنز العامة، 22 مشاركاً من موظفي الهيئة وأخصائي مركز تقارب.

بالإضافة إلى عدد من أولياء الأمور ومرافقي أصحاب الهمم، بهدف تطوير آليات التعامل مع أبناء هذه الفئة وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة.

وتضمن التدريب تقديم محتوى متخصص حول أساليب التواصل الفعّال، وفهم احتياجات أصحاب الهمم، والتعامل مع الحالات المختلفة باحترافية، إلى جانب تطبيقات عملية حول كيفية إدارة الجولات التراثية بصورة تراعي قدراتهم وتقدّم لهم تجربة ثقافية آمنة وممتعة.

كما شمل البرنامج تنظيم تدريبات على محاكاة مواقف عملية في المواقع التراثية، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتمكينهم من تقديم خدمات عالية الجودة.