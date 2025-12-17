قطاع الطيران في الإمارات 2025.. إنجاز نوعي وأداء استثنائي

MENAFN - Al-Bayan) واصل قطاع الطيران المدني في الإمارات زخمه القوي خلال 2025، محققاً أداءً استثنائياً للناقلات الوطنية ونشاطاً ملحوظاً في حركة المسافرين بمطارات الدولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز قوة القطاع ومكانة الإمارات محوراً رئيسياً للطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وحقق قطاع الطيران الإماراتي بفضل تطوراته المستمرة إنجازات نوعية، وبنهاية العام، من المتوقع أن تستقبل مطارات الدولة نحو 159 مليون مسافر، بدعم من توسع شبكة الناقلات الوطنية، ووفقاً لبيانات رسمية، سجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، نحو 108.59 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي.

يمثل قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستقبلي لدولة الإمارات، حيث يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 18 % من الناتج المحلي، ويعزز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني عبر شركات الطيران الوطنية، والمطارات ومرافق الشحن، وسلاسل القيمة المرتبطة باللوجستيات والسياحة والخدمات، ويتوقع أن يواصل القطاع نموه مدعوماً بالاستثمار في أحدث التقنيات والمجالات المستقبلية مثل النقل الجوي المتقدم، الطائرات الكهربائية والهجينة، وأنظمة الاستدامة.

وفتحت الإمارات أجواءها عبر 189 اتفاقية خدمات جوية، أكثر من 80 % منها محررة بالكامل، وذلك إيماناً منها بأن الانفتاح الجوي أساس الازدهار المشترك. وفي مجال الاستدامة، اتخذت الدولة خطوات متقدمة من خلال وضع خريطة طريق لإنتاج الوقود المستدام للطائرات، وتطوير مبادرات عدة، بما في ذلك إطلاق منصة رقمية لتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة، وكذلك تنظيم السوق العالمي للطيران المستدام.

وحققت الإمارات إنجازاً جديداً على الساحة الدولية بعد فوزها للمرة السابعة على التوالي بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة، المنعقدة في مونتريال بكندا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025. وأثمرت جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي بالتأكيد مجدداً على الدور الرائد والمكانة المرموقة والثقة التي تتمتع بها على المستوى الدولي، حيث حصلت الدولة على أغلبية أصوات الدول في الانتخابات والبالغ عددهم 193 دولة.

مطارات

وواصلت مطارات الإمارات إنجازاتها الاستثنائية بتحقيق مستويات أداء قياسية منذ بداية العام الجاري، مرسخة دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية. وأشارت الأرقام والبيانات الإحصائية الصادرة حديثاً إلى أن مطارات الدولة باتت تتربع على قائمة الأكبر عالمياً في استقطاب المسافرين وحجم الشحن الجوي، فضلاً عن تجربتها الرائدة في التطور والريادة والابتكار التي باتت نموذجاً يحتذى به.

وفي عام 2025، دخلت خطط التوسع في المطارات مرحلة غير مسبوقة، خصوصاً مع الدفع الكبير نحو تطوير مطار آل مكتوم ليصبح أحد أكبر المطارات في العالم من حيث السعة والقدرة التشغيلية، إلى جانب الارتقاء المتواصل بمنشآت مطار الشيخ زايد الدولي في أبوظبي الذي رسخ مكانته أحدث المطارات عالمياً من حيث التصميم والتقنيات.

وتضمنت الخطط التوسعية إدماج تقنيات متقدمة في إدارة الحركة الجوية، وحلول الذكاء الاصطناعي في التشغيل، وأنظمة التفتيش الذكية، ما عزز كفاءة المنظومة وقدرتها على استيعاب المزيد من الرحلات والركاب. وجاء هذا التوجه ليؤكد مكانة الإمارات محوراً رئيسياً في شبكات النقل الجوي العالمية، في وقت تسعى فيه مطارات دولية كبرى لمواكبة هذا المستوى من التطور.

الناقلات الوطنية

وشهد عام 2025 أداءً استثنائياً لشركات الطيران الإماراتية، ليصبح القطاع أكثر قوة ومرونة، مع توسع غير مسبوق في شبكات الرحلات وتحقيق أرباح قياسية دفعت الدولة إلى مقدمة المنافسة العالمية. وسجلت مجموعة طيران الإمارات أرباحاً قياسية بلغت 22.7 مليار درهم (6.2 مليارات دولار)، ما جعلها أكثر مجموعة طيران ربحية عالمياً خلال دورة 2024 - 2025. هذا الأداء جاء نتيجة توسع استراتيجي مدروس، وبناء شبكة عالمية واسعة، وإدارة تشغيلية دقيقة تعتمد على أحدث التقنيات.

وفي معرض دبي للطيران 2025، أعلنت الشركة عن صفقة تاريخية لشراء 65 طائرة Boeing 777 9 و8 طائرات Airbus A350 900، بقيمة إجمالية تصل إلى 41.4 مليار دولار، ليرتفع بذلك إجمالي طلبياتها من الطائرات العريضة البدن إلى 375 طائرة مع جدول تسليمات حتى عام 2038. إلى جانب ذلك، واصلت تحديث أسطولها عبر إعادة تجهيز 111 طائرة وتركيب خدمة الإنترنت الفضائي Starlink على 232 طائرة، ما يعزز تجربة المسافر ويضعها في مقدمة شركات الطيران التكنولوجية عالمياً.

وواصلت فلاي دبي نموها المتسارع ووسعت شبكتها لتغطي أكثر 135 وجهة في 57 دولة، محققة جوائز عدة أبرزها شركة الطيران العام وجائزة الريادة لإطلاق خدمة جديدة في حفل توزيع جوائز إنجاز الطيران السنوي 2025.

وخلال معرض دبي للطيران 2025، وقعت الناقلة مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 150 طائرة من طراز A321neo، في صفقة تاريخية تقدر قيمتها بحوالي 24 مليار دولار، ما يمثل تحولاً استراتيجياً في أسطول الشركة ويمنحها قدرة أكبر على تغطية الوجهات المتوسطة والطويلة المدى بكفاءة أعلى. ووقعت الشركة كذلك مذكرة تفاهم مع شركة ((بوينغ)) للطائرات التجارية لشراء 75 طائرة من طراز ((بوينغ 737 ماكس)) بقيمة 13 مليار دولار (47.75 مليار درهم) في خطوة تعكس جهود الناقلة في تحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة.

ولم تغب عن المشهد الاتحاد للطيران، التي واصلت تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وأضافت وجهات جديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، مع تحديث أسطولها ليشمل أحدث الطائرات العريضة والمناسبة للرحلات الطويلة. وفي إطار معرض دبي للطيران 2025، أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن توسعة كبيرة في أسطولها من الطائرات عريضة البدن مع إضافة 32 طائرة إيرباص جديدة، ما يسرع نمو الشركة ويعزز مكانتها واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم.

ونجحت العربية للطيران في توسيع نطاق عملياتها لتشمل المزيد من الوجهات الإقليمية والدولية، مستفيدة من استراتيجية مرنة في إدارة الرحلات منخفضة التكلفة، مع تحسين مستوى الخدمات التشغيلية والمرافق الأرضية، ما جعلها لاعباً أساسياً في تعزيز الربط الجوي بين الإمارات والدول المجاورة، ومساهمة فعالة في نمو الحركة الجوية الداخلية والخارجية على حد سواء.

الطيران الخاص

نجحت الإمارات خلال عام 2025 في قيادة قاطرة قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في المنطقة. وتوقع مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة ((دبي الجنوب)) أن يصل عدد رحلات الطيران الخاص، خلال ديسمبر 2025، إلى نحو 3000 رحلة، بنمو يقدر بنحو 15 % مقارنة بديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع موسم الأعياد ورأس السنة. وتوقع أن يصل عدد رحلات الطيران الخاص إلى 20 ألف رحلة في 2025، ما يجعله العام الأعلى نشاطاً على الإطلاق في تاريخ الطيران الخاص بدبي.

وأعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن إطلاق ((بوليفارد الطيران الخاص))، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران، وبهدف استقطاب أبرز شركات الطيران العالمية وعلامات التجزئة الفاخرة. ويقع المشروع بجوار مبنى الطيران الخاص الذي يشهد نمواً متسارعاً في حركة الطيران الخاص. ويبلغ طول ((البوليفارد)) 769 متراً، ويضم 16 مبنى متميزاً بمرافق ومتاجر حديثة وبمساحة تطوير تصل إلى 204.000 متر مربع، ليكون بذلك إضافة نوعية ضمن منظومة الطيران المتكاملة التي يقدمها مشروع محمد بن راشد للطيران. ومن المقرر تسليم المشروع على مراحل بدءاً من عام 2026.

معرض دبي للطيران

وخلال العام الجاري، نجح معرض دبي للطيران 2025 في تأكيد مكانة دبي عاصمة عالمية لصناعة الطيران والفضاء، محققاً حضوراً قياسياً ونجاحاً باهراً على مستوى الصفقات والابتكار. فقد استقطب المعرض أكثر من 248788 زائراً، وشارك فيه 1500 جهة عارضة، من بينها 440 جهة تشارك للمرة الأولى، إلى جانب 120 شركة ناشئة، واحتضنت فعالياته استعراضاً لأكثر من 200 طائرة مدنية وعسكرية وخاصة، إلى جانب أحدث تقنيات الطيران المستدام والذكاء الاصطناعي. وشملت نجاحات المعرض الجانب الاقتصادي، إذ بلغت قيمة الصفقات المعلنة أكثر من 202 مليار دولار، مع صفقات قياسية للشركات الإماراتية.

بهذه الإنجازات، أثبت معرض دبي للطيران 2025 أنه منصة استراتيجية عالمية لتعزيز الاستثمار والابتكار، ودعم الاقتصاد الإماراتي، وتقديم رؤية واضحة لمستقبل صناعة الطيران في المنطقة والعالم.