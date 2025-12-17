السيدة الأولى لكوريا: معرض "روافد ورؤى" يعكس عمق شراكتنا مع الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) أكدت السيدة الأولى لجمهورية كوريا، كيم هاي - يونغ، أن معرض ((روافد ورؤى)) يعكس عمق العلاقات الثقافية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، ويجسد مسار الشراكة الاستراتيجية الخاصة، التي تجمع البلدين.

مشيرة إلى أن تنظيم معارض ثقافية مشتركة يأتي امتداداً للزيارة الأخيرة، التي قامت بها إلى دولة الإمارات، وأسهمت في تعزيز التقارب الحضاري والتبادل الثقافي بين الشعبين.

وأضافت أن العرض الثقافي المشترك، الذي قدمه الفنانون الكوريون في القصر الرئاسي شكل لحظة رمزية راسخة، عبرت عن متانة الروابط الثقافية بين البلدين، معربة عن بالغ امتنانها لحفاوة الاستقبال والرعاية الصادقة، التي حظيت بها خلال زيارة دولة الإمارات.

كما أعربت عن شكرها لمعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، على دعوته الكريمة لحضور المعرض.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض ((روافد ورؤى))، أول من أمس، في متحف سيئول للفنون بجمهورية كوريا وشرق آسيا، ضمن برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج، وبالشراكة بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومتحف سيئول للفنون (SeMA).

وافتتح المعرض معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، فيما حضر الافتتاح تشوي هوي يونغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، وعبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وتشوي إيونجو، المدير العام لمتحف سيئول للفنون، وكيم تاي-غيون، نائب عمدة مدينة سيئول، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي إن افتتاح معرض ((روافد ورؤى)) يجسد رؤية دولة الإمارات في مد جسور التعاون الدولي، وتعميق الروابط الثقافية مع الدول الصديقة، بما يخدم تبادل خبرات الفنانين والتنمية المشتركة للموارد في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بمشاركة 47 فناناً من دولة الإمارات.

وأضاف: إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تعكس التزاماً مشتركاً بتمكين نهضة المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وتقديم ثقافة تلهم العالم.وقال عبدالله سيف النعيمي، إن تنظيم معرض ((روافد ورؤى)) في العاصمة الكورية سيئول يعكس عمق ومتانة الروابط الثقافية، التي تجمع بين البلدين.

وقالت هدى إبراهيم الخميس إن معرض ((روافد ورؤى)) يسلط الضوء على أثر تلاقي الفكر الإبداعي المتطور والحوار الثقافي وتواصل الحضارات، ويعزز حضور فناني الإمارات على الساحة العالمية.