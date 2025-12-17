تقارير بريطانية تكشف تفاصيل محادثات غير لائقة لأسطورة ريال مدريد

MENAFN - Al-Bayan) كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تورط أحد أساطير ريال مدريد والكرة الإنجليزية في محادثات خاصة غير لائقة، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والجماهيرية، بعد تسريب محتواها عبر وسائل إعلام محلية، لتضع اسم اللاعب السابق في موقف محرج يهدد صورته العامة التي عرف بها لسنوات طويلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ((ميرور)) البريطانية، فإن النجم المعتزل مايكل أوين دخل في محادثات خاصة مع نجمة تلفزيون شاركت سابقًا في برنامج ((Big Brother))، حيث تطورت الرسائل من مجاملات متبادلة إلى طلبات مباشرة لإرسال صور خاصة، بدعوى ((تقييمها))، إلى جانب تلميحات ذات طابع غير أخلاقي.

وأوضحت التقارير أن أوين، المتزوج والأب لأربعة أبناء، أرسل عشرات الرسائل خلال فترة قصيرة، أبدى خلالها إعجابًا واضحًا بصور النجمة، وطلب المزيد منها، كما اقترح لقاءً مباشرًا في أحد سباقات الخيل، وهو ما اعتبرته الصحف البريطانية تصرفًا صادمًا بالنظر إلى صورته السابقة كنموذج للاعب الهادئ و((رجل العائلة)).

من جانبها، تحدثت النجمة التلفزيونية عن الواقعة لاحقًا، مؤكدة أنها شعرت في البداية بالإطراء لاهتمام أحد نجوم طفولتها بها، لكنها أقرت بخطأ الدخول في هذا النوع من التواصل مع رجل متزوج، مشيرة إلى أنها رفضت في النهاية مقابلته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الفضيحة تمثل ضربة قوية للصورة الإعلامية لمايكل أوين، خاصة في ظل عمله الحالي محللًا كرويًا في قنوات رياضية كبرى، واعتياد ظهوره الإعلامي بهدوء واتزان بعيدًا عن أي جدل خارج الملعب.

ورغم تصاعد الضجة الإعلامية، التزم نجم ريال مدريد السابق الصمت حتى الآن، ولم يصدر عنه أي تعليق رسمي بشأن هذه الاتهامات، ما زاد من حدة الانقسام بين جماهيره ومتابعيه، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات.