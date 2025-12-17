تقارير بريطانية تكشف تفاصيل محادثات غير لائقة لأسطورة ريال مدريد

تقارير بريطانية تكشف تفاصيل محادثات غير لائقة لأسطورة ريال مدريد
ووفقًا لما نشرته صحيفة ((ميرور)) البريطانية، فإن النجم المعتزل مايكل أوين دخل في محادثات خاصة مع نجمة تلفزيون شاركت سابقًا في برنامج ((Big Brother))، حيث تطورت الرسائل من مجاملات متبادلة إلى طلبات مباشرة لإرسال صور خاصة، بدعوى ((تقييمها))، إلى جانب تلميحات ذات طابع غير أخلاقي.
وأوضحت التقارير أن أوين، المتزوج والأب لأربعة أبناء، أرسل عشرات الرسائل خلال فترة قصيرة، أبدى خلالها إعجابًا واضحًا بصور النجمة، وطلب المزيد منها، كما اقترح لقاءً مباشرًا في أحد سباقات الخيل، وهو ما اعتبرته الصحف البريطانية تصرفًا صادمًا بالنظر إلى صورته السابقة كنموذج للاعب الهادئ و((رجل العائلة)).
من جانبها، تحدثت النجمة التلفزيونية عن الواقعة لاحقًا، مؤكدة أنها شعرت في البداية بالإطراء لاهتمام أحد نجوم طفولتها بها، لكنها أقرت بخطأ الدخول في هذا النوع من التواصل مع رجل متزوج، مشيرة إلى أنها رفضت في النهاية مقابلته.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الفضيحة تمثل ضربة قوية للصورة الإعلامية لمايكل أوين، خاصة في ظل عمله الحالي محللًا كرويًا في قنوات رياضية كبرى، واعتياد ظهوره الإعلامي بهدوء واتزان بعيدًا عن أي جدل خارج الملعب.
ورغم تصاعد الضجة الإعلامية، التزم نجم ريال مدريد السابق الصمت حتى الآن، ولم يصدر عنه أي تعليق رسمي بشأن هذه الاتهامات، ما زاد من حدة الانقسام بين جماهيره ومتابعيه، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات.
