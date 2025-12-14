403
ترامب يعلن عن خطط تنفيذ عمليات برية ضد كارتلات المخدرات في أميركا اللاتينية
(MENAFN) أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، عن خطط لتنفيذ عمليات عسكرية برية ضد كارتلات المخدرات في دول أميركا اللاتينية، في تصعيد جديد للحرب الأميركية على تجارة المخدرات.
وفي تصريحات أدلى بها من داخل المكتب البيضاوي يوم الجمعة الماضي، أكد ترامب للصحفيين المتواجدين: "لقد تمكّنا من إيقاف 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات عبر البحر، والآن سنبدأ بالهجوم برا، وهو أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبا".
ووفقاً لما ذكرته إحدى وكالات الأنباء، امتنع الرئيس الأميركي عن الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتوقيت أو مواقع العمليات المرتقبة، كما تجنب الإجابة عن إمكانية تفادي الدول المستهدفة لهذه الضربات.
يأتي هذا الإعلان بعد أن تعهد ترامب على مدار أيام متتالية بتوسيع نطاق حملته العسكرية، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نفذها البنتاغون ضد زوارق يُزعم استخدامها في تهريب المخدرات عبر المياه الدولية المحاذية لشواطئ القارة الجنوبية.
وكانت واشنطن قد عززت انتشارها البحري في منطقة البحر الكاريبي من خلال نشر أعداد كبيرة من السفن الحربية ضمن إطار استراتيجيتها لمحاربة شبكات التهريب.
وتصنف الإدارة في البيت الأبيض صراعها الحالي على أنه مواجهة مع "إرهابيي تجارة المخدرات"، بيد أن محللين وخبراء يحذرون من أن استهداف الزوارق يرقى إلى مستوى عمليات إعدام خارج إطار القانون، حتى وإن كانت تستهدف مهربين مدرجين على قوائم المطلوبين.
وسط هذا التصعيد العسكري الأميركي، تتصاعد حدة التوترات الإقليمية، حيث وجه نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، اتهامات لواشنطن باتخاذ مكافحة المخدرات ستاراً لتنفيذ مخطط للإطاحة بحكومته.
