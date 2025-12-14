403
نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، شائعات تدهور الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل ودخولها المستشفى، مؤكدًا أنها بصحة جيدة وأن الصور المتداولة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن النقابة على تواصل مستمر معها، وأن التردد على المستشفيات لا يعني بالضرورة وجود أزمة صحية. وكشف أن الدولة توفر رعاية صحية لكبار الفنانين مثل محمد صبحي وعمر خيرت. عبلة كامل، من أبرز نجمات الدراما المصرية، عُرفت بأدوارها الصادقة وابتعدت عن الأضواء منذ 2010.
ارم نيوز
