نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل

2025-12-14 06:06:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، شائعات تدهور الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل ودخولها المستشفى، مؤكدًا أنها بصحة جيدة وأن الصور المتداولة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن النقابة على تواصل مستمر معها، وأن التردد على المستشفيات لا يعني بالضرورة وجود أزمة صحية. وكشف أن الدولة توفر رعاية صحية لكبار الفنانين مثل محمد صبحي وعمر خيرت. عبلة كامل، من أبرز نجمات الدراما المصرية، عُرفت بأدوارها الصادقة وابتعدت عن الأضواء منذ 2010.

