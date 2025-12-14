هل يختفي نصف مصارف العراق؟

خبرني - يواجه القطاع المصرفي العراقي مرحلة حساسة مع بدء تطبيق خطة الإصلاح الشامل التي وضعها البنك المركزي، والتي قد تؤدي وفق التقديرات إلى خروج عدد من المصارف الخاصة عبر الاندماج أو التخارج من السوق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه مخاوف المودعين، خاصة بعد تجارب تعثر سابقة، ما يهدد الثقة بالنظام المصرفي. ومع اتساع النقاش حول مستقبل عشرات المصارف الصغيرة أو الضعيفة، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إن المصارف العربية والخليجية أبدت رغبة حقيقية وجدية في الدخول إلى العراق. وأضاف الحنظل، في تصريحات للصحافيين، أن العراق يقف اليوم أمام واحدة من أكثر مراحل الإصلاح المصرفي عمقاً، وهو مستند إلى خريطة طريق وضعها البنك المركزي لإعادة هيكلة القطاع، وهي عملية قد تفضي إلى اندماجات أو تخارجات واسعة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز قوة القطاع المصرفي.

وكشف الحنظل أن القطاع المصرفي العراقي قد يشهد موجة اندماجات أو تخارجات كبيرة، مشيراً إلى أن عدد المصارف البالغ نحو 60 مصرفاً "قد ينخفض إلى النصف أو أقل"، وذلك استجابة لتوجيهات البنك المركزي التي وصفها بأنها "رسائل إصلاحية واضحة" رغم أنها لم تُعلن رسمياً. وأكد أنه يدعم هذا النهج لأنه سيؤدي إلى قطاع مصرفي أكثر قوة وكفاءة.

ويأتي هذا الطرح منسجماً مع بيان البنك المركزي العراقي الذي أكد التزامه بالمضي في الإصلاح الشامل، وحرصه على تعزيز الاستقرار المالي والتركيز على إصلاحات هيكلية تعظم الإيرادات المحلية وتدعم توجهات الحكومة في تنويع الاقتصاد.

بيئة مناسبة للإصلاح

أكد مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة، سمير النصيري، أن إجراءات البنك المركزي وجهوده، بالشراكة والتشاور مع المصارف الخاصة، أثمرت في تهيئة البيئة المناسبة للبدء بتنفيذ أهداف وبرامج مشروع الإصلاح المصرفي، الذي يجري بالتنسيق مع الحكومة والشركة الاستشارية العالمية أوليفر وايمن.

وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن هذا المشروع يستهدف بناء قطاع مصرفي قوي وحديث ومرن، قادر على دعم النمو السريع للاقتصاد الوطني، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القيمة السوقية للقطاع المصرفي.

وأكد النصيري أن هناك جهوداً لتمكين ونمو القطاع المصرفي الخاص خلال الفترة 2025–2028، من خلال تطوير النظام المصرفي وامتثاله للمعايير الدولية، وبناء قطاع مرن وحديث، وتعزيز ثقة المواطنين والاعتراف الدولي بشفافيته.

وشدد على إعادة تأهيل المصارف المقيدة والضعيفة للعودة الكاملة إلى النشاط، وتحويل المصارف إلى دورها الأساسي في التمويل والإقراض لتعزيز الشمول المالي، ودفع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وسحب الأموال خارج الدورة المصرفية. وبيّن أن الإصلاح سيشمل أيضاً العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإدماج المصارف الراغبة في إنشاء كيانات مصرفية كبيرة وقادرة على جذب المستثمرين المؤسسين وفق نسب هيكل الملكية التي اعتمدها البنك المركزي.

اندماج المصارف

وشدّد الخبير المالي والمصرفي محمود داغر على أن خطة الإصلاح المصرفي وُضعت لتحسين أداء المصارف العراقية وتحسين تصنيفها دولياً، موضحاً أن الجهة الاستشارية "أوليفر وايمن" بالتعاون مع البنك المركزي رسمت تفاصيل خطة الإصلاح ومراحلها من دون أن تتضمن أي توجه لخفض عدد المصارف.

وقال داغر، لـ"العربي الجديد"، إن الخطة استهدفت واحداً من أهم مستلزمات تحسين الأداء، وهو زيادة رأس المال انسجاماً مع ما يجري عالمياً، حيث تتمتع الكيانات المصرفية الدولية برؤوس أموال كبيرة. وأضاف أن الخطة منحت المصارف خيار الاندماج أداةً لتعزيز رأس المال، إلى جانب السماح للمصارف القادرة بالاستمرار منفردة، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بانخفاض عدد المصارف "إلى النصف أو إلى الربع"، لأن هذا ليس الهدف الأساسي من الإصلاح. وبيّن أن أحد عوامل تحسين أداء المصارف حول العالم هو اندماجها لزيادة صلابتها وقدرتها على مواجهة المخاطر، مشدداً على أن إصلاح المصارف الحكومية يجب أن يسبق إصلاح المصارف الخاصة، باعتبار أن المصارف الحكومية تهيمن على 85% من الودائع في العراق و90% من الأصول المصرفية، ما يجعلها الطرف الأكبر والأكثر تأثيراً في النظام المصرفي.

مخاوف المودعين

من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي مصطفى الفرج أن مخاوف المودعين تمثل التحدّي الأكبر في مسار الإصلاح، خاصة بعد تجارب تعثّر بعض المصارف في تسديد الودائع، وما ولّدته من أزمة ثقة متصاعدة لدى الجمهور. وشدّد الفرج على أن حماية أموال المودعين أصبحت مسؤولية مباشرة تقع على عاتق البنك المركزي العراقي، بصفته الجهة المرخصة والمشرفة على عمل المصارف، وعليه أن يضمن حقوقهم بشكل كامل خلال أي عملية اندماج أو إعادة هيكلة.

وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن عدد المصارف الخاصة التي تزيد على 60 مصرفاً لا يعكس قوة القطاع، بل يكشف عن تجزئة وضعف في كفاءة رأس المال، لأن جزءاً من هذه المصارف لا يقدّم خدمات مصرفية فعلية ولا يسهم في الإقراض أو النشاط الاقتصادي الحقيقي، ويعتمد في عمله على أنشطة محدودة أو مضاربات غير فعّالة.

وبيّن الفرج أن الاندماج، رغم تحفظات بعض المساهمين، يشكّل خطوة إصلاحية تمنح القطاع المصرفي قدرة أعلى على المنافسة، وترفع مستوى الثقة العامة، وتحوّل المصارف إلى أدوات فاعلة في دعم الاقتصاد بدل بقائها مجرّد كيانات اسمية أو خاملة.

مصارف مهددة

في السياق، أكد الباحث الاقتصادي أحمد صباح، أن خطة البنك المركزي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ستدفع عدداً من البنوك الضعيفة إلى الاندماج أو التخارج، ولا سيما المصارف التي واجهت عقوبات أو قيوداً من وزارة الخزانة الأميركية أو عجزت عن تلبية متطلبات الامتثال والرسملة، ما جعل استمرارها ضمن النظام المالي أمراً يحتاج إلى مراجعة جذرية.

وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن خطورة هذه البنوك لا تقتصر على ضعف أدائها التشغيلي، بل تمتد إلى استخدامها في بعض الحالات قنواتٍ محتملةً لغسل الأموال وتهريب الدولار، نتيجة غياب الرقابة الداخلية وضعف أنظمة التدقيق والحوكمة، وهو ما دفع الجهات الدولية إلى التشدد في التعامل معها. وشدد صباح على أن استمرار هذه المصارف يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار السوق وثقة المودعين، مؤكداً أن إعادة هيكلتها أو خروجها من السوق باتا ضرورة لحماية النظام المالي وتعزيز الشفافية وضمان بيئة مصرفية أكثر قوة وقدرة على دعم الاقتصاد الوطني.