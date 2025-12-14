لحظة خاصة في "أنفيلد".. صلاح يودع جماهير ليفربول

لحظة خاصة في "أنفيلد".. صلاح يودع جماهير ليفربول
وشارك صلاح في فوز ليفربول على برايتون بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي، وترك بصمته بتمريرة حاسمة، قبل أن يتجه عقب صافرة النهاية مباشرة نحو الجماهير لتحيتهم، في وقت كانت فيه مدرجات أنفيلد ترد بأغنيتها الشهيرة ((الملك المصري))، في مشهد يعكس العلاقة الخاصة بين الطرفين.
ومن المقرر أن يلتحق محمد صلاح بمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تنطلق في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير المقبل، ما يجعل مواجهة برايتون آخر ظهور له بقميص ليفربول قبل البطولة القارية.
وواصل صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص فريق واحد، بإجمالي 277 مساهمة بين تسجيل وصناعة، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment