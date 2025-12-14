  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لحظة خاصة في "أنفيلد".. صلاح يودع جماهير ليفربول

2025-12-14 12:12:51
(MENAFN- Al-Bayan) ودع محمد صلاح جماهير ليفربول داخل ملعب ((أنفيلد)) عقب نهاية مباراة برايتون، موجهًا التحية للمدرجات قبل السفر للانضمام إلى بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، في لقطة حملت الكثير من الهدوء والامتنان بين اللاعب وجمهوره.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على برايتون بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي، وترك بصمته بتمريرة حاسمة، قبل أن يتجه عقب صافرة النهاية مباشرة نحو الجماهير لتحيتهم، في وقت كانت فيه مدرجات أنفيلد ترد بأغنيتها الشهيرة ((الملك المصري))، في مشهد يعكس العلاقة الخاصة بين الطرفين.

ومن المقرر أن يلتحق محمد صلاح بمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تنطلق في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير المقبل، ما يجعل مواجهة برايتون آخر ظهور له بقميص ليفربول قبل البطولة القارية.

وواصل صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص فريق واحد، بإجمالي 277 مساهمة بين تسجيل وصناعة، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث.

