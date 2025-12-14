فرديناند يوجه رسالة ساخرة لكاراغر بسبب صلاح
وجاءت الواقعة عقب فوز ليفربول على برايتون بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت مشاركة محمد صلاح بديلًا، بعد فترة من التوتر مع المدرب الهولندي آرني سلوت على خلفية تصريحاته الأخيرة التي فجرت جدلًا واسعًا في الإعلام الإنجليزي.
وكان كاراغر قد وجه انتقادات حادة لصلاح خلال الأيام الماضية، معتبرًا أن تصريحاته تجاوزت الإطار الاحترافي، ما فتح باب النقاش حول وضع اللاعب داخل النادي ومستقبل علاقته بالجهاز الفني، غير أن عودة صلاح إلى الملعب، واستقبال جماهير ((أنفيلد)) له بأغنيته الشهيرة ((الملك المصري))، بددا كثيرًا من علامات الاستفهام بشأن موقف المدرجات من نجمها الأول.
واستغل ريو فرديناند المشهد، إذ نشر مقطع فيديو يظهر احتفال جماهير ليفربول بصلاح في مدرج ((الكوب))، مرفقًا بتعليق ساخر موجه إلى كاراغر، في إشارة مباشرة إلى أن دعم الجماهير حسم الجدل لصالح اللاعب المصري.
