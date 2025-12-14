  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فرديناند يوجه رسالة ساخرة لكاراغر بسبب صلاح

2025-12-14 12:12:51
(MENAFN- Al-Bayan) أعاد النجم المصري محمد صلاح الجدل الدائر حوله داخل الوسط الكروي الإنجليزي إلى الواجهة، بعدما تحول ظهوره أمام برايتون إلى مادة سخرية متبادلة بين نجوم التحليل، في مشهد استغله ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق، لتوجيه رسالة ساخرة إلى جيمي كاراغر نجم ليفربول السابق، مستندًا إلى الدعم الواضح الذي حظي به صلاح من جماهير ليفربول عقب عودته للمشاركة مع الفريق.

وجاءت الواقعة عقب فوز ليفربول على برايتون بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت مشاركة محمد صلاح بديلًا، بعد فترة من التوتر مع المدرب الهولندي آرني سلوت على خلفية تصريحاته الأخيرة التي فجرت جدلًا واسعًا في الإعلام الإنجليزي.

وكان كاراغر قد وجه انتقادات حادة لصلاح خلال الأيام الماضية، معتبرًا أن تصريحاته تجاوزت الإطار الاحترافي، ما فتح باب النقاش حول وضع اللاعب داخل النادي ومستقبل علاقته بالجهاز الفني، غير أن عودة صلاح إلى الملعب، واستقبال جماهير ((أنفيلد)) له بأغنيته الشهيرة ((الملك المصري))، بددا كثيرًا من علامات الاستفهام بشأن موقف المدرجات من نجمها الأول.

واستغل ريو فرديناند المشهد، إذ نشر مقطع فيديو يظهر احتفال جماهير ليفربول بصلاح في مدرج ((الكوب))، مرفقًا بتعليق ساخر موجه إلى كاراغر، في إشارة مباشرة إلى أن دعم الجماهير حسم الجدل لصالح اللاعب المصري.

MENAFN14122025000110011019ID1110477071

