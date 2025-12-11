"قمة فوربس" تناقش تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية

MENAFN - Al-Bayan) انطلقت، أول من أمس، النسخة الثانية من ((فوربس الشرق الأوسط قمة السياحة العلاجية والرفاهية الصحية))، بشراكة استراتيجية مع المستشفى الأمريكي – دبي، وبمشاركة مسؤولين وخبراء ورواد في القطاع الصحي، وناقشت القمة الاتجاهات العالمية في الرعاية المتكاملة، ودور دبي في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للسياحة العلاجية.

وجاءت القمة هذا العام لتواكب التطور المتسارع، الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، ولتعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في إعادة صياغة مستقبل الرعاية والرفاهية الصحية عالمياً، عبر منظومة صحية متكاملة تتسع للابتكار والتقنيات الحديثة.

وتضمن برنامج القمة جلسات نقاشية، تبرز الدور المتنامي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل الرعاية الصحية والرفاهية، ومسار تحولها إلى وجهة رائدة في السياحة العلاجية، إلى جانب تطوير نماذج تأمين متقدمة توسع نطاق وصول المرضى من مختلف أنحاء العالم إلى خدمات عالية الجودة، كما استعرضت الجلسات أحدث الابتكارات، التي تسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بتجربة المرضى، بما يعكس التزام المنطقة بترسيخ معايير عالمية جديدة ضمن منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

وشدد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، على رؤية الإمارات في تطوير السفر المرتكز على الرفاهية الصحية، موضحاً أن المسافرين، اليوم، يبحثون عن وجهات تساعدهم على العيش بشكل أفضل والشعور بالراحة والتمتع بصحة أفضل مع تقدم العمر. وأكد أن الإمارات استجابت لهذه التغييرات برؤية طموحة ونهج واضح.

وأشار معاليه إلى أن الدولة تعمل وفق منظومة موحدة، تدمج الرعاية الصحية والسياحة والتكنولوجيا بشكل متناغم، لتقديم تجربة شاملة، تعكس طموحات الزوار، وتلبي احتياجاتهم الصحية.

وأضاف أن المستقبل سيكون للمقاصد التي تستثمر في الابتكار والرعاية الإنسانية، مشدداً على أن الإمارات تتجه بثبات، لتكون واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال السياحة العلاجية.

جودة الحياة

وفي كلمتها شددت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة التحرير في ((فوربس الشرق الأوسط))، على أن الصحة والرفاهية لم تعودا خدمات إضافية، بل أصبحتا أساس جودة الحياة.

وأكدت أن مستقبل السياحة العلاجية يقوم على منظومة مترابطة، تشمل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والضيافة والسياسات التنظيمية والخبرة الإنسانية.

وأضافت: ((الرفاهية الصحية لا تقاس بالعلاج وحده، بل هي شراكة متكاملة ونظام بيئي شامل)). وأوضحت أن الهدف هو إعادة تصور الرعاية الصحية المرتكزة على المريض، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويؤسس لنموذج جديد للرفاهية الصحية حول العالم.

من جانبه قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي – دبي: ((إن دبي أصبحت وجهة يثق فيها الناس بصحتهم وشفائهم، مشيراً إلى أن المرضى اليوم لا يسافرون بحثاً عن العلاج فقط، بل بحثاً عن الأمل والطمأنينة)).

وأضاف: ((لم يعد السفر للعلاج فقط، بل من أجل الأمان النفسي والشعور بالعناية الحقيقية)). وأكد أن دبي تقدم نموذجاً عالمياً للرعاية والرفاهية الصحية من خلال الجمع بين الابتكار الطبي والتجربة الإنسانية الراقية.

رعاية ذكية

وجمعت الجلسة النقاشية الأولى قيادات القطاع الصحي، لاستعراض دور المستشفيات الذكية في إعادة تشكيل تجربة السياحة العلاجية عبر التكامل الرقمي، وتحويل البيانات إلى قيمة عملية، تمكن المرضى من التنقل بسلاسة عبر النظام الصحي.

وأكد المتحدثون أن المرضى الدوليين يتوقعون، اليوم، تجارب علاجية مدعومة بالتحول الرقمي، وأن الثقة التنظيمية واعتماد المرافق الطبية يشكلان عوامل حاسمة في اختيار الوجهة العلاجية، مع إبراز التنوع الواسع للتخصصات الطبية المتاحة في دبي.

الابتكار الذكي

وبعد استعراض دور المستشفيات الذكية في إعادة صياغة تجربة السياحة العلاجية انتقلت القمة إلى الجلسة النقاشية الثانية، التي ركزت على تكامل السياحة المتقدمة مع الابتكارات الصحية الذكية في دبي، وأدارتها سالي موسى، مقدمة البرامج والمنتجة الأولى في فوربس الشرق الأوسط.

وأوضح مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن نجاح دبي في تقديم رعاية صحية متقدمة يعتمد على نموذج طوارئ متكامل، يربط الحكومة بالقطاع الخاص والمجتمع، مشيراً إلى أن ((خدمات دبي للإسعاف موجودة لهدف واحد هو إنقاذ الأرواح، ويتم تحقيق ذلك من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع)).

وأضاف أن الخدمات لم تعد تقتصر على النقل الطبي، بل أصبحت نظاماً متكاملاً للطوارئ، يعتمد على الطوارئ عن بعد، والذكاء الاصطناعي التنبؤي، لتقديم نتائج عالمية المستوى في إنقاذ الحياة.

من جانبه شدد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، على أن التقنية والجانب الإنساني يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب في الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن ((المرضى لا يهتمون بالآلات بل بالإنسانية. والتكنولوجيا تدعم الرعاية، لكنها لا تحل محل اللمسة الإنسانية)).

وأكد بشارة طموحات دبي في السياحة العلاجية، قائلاً: ((نهدف إلى جعل دبي الوجهة الأولى عالمياً للرعاية الصحية، ولهذا نعمل مباشرة مع المرضى، لضمان الثقة والشفافية، وتقديم رعاية عالمية المستوى)).

واستعرضت جلسة ((السياحة الطبية ذات القيمة المضافة)) مستقبل المنصات الرقمية في دعم الرعاية الصحية، ودمج العلاجات الدقيقة والروبوتية ضمن منظومة متطورة.

وأوضح المتحدثون أهمية البنية التحتية في مجمع دبي للعلوم، ودور السياسات التنظيمية في تمكين الابتكار الطبي، كما شدد مختصون على أن السعي لتحقيق مستوى سلامة مماثل لقطاع الطيران هو هدف حيوي للرعاية الصحية في دبي، لضمان ثقة المرضى واستقطاب الأطفال والبالغين للعلاج داخل الدولة.

واختتم اليوم الأول بجلسة ((غير منظورك للحياة))، التي ناقشت كيفية الحد من تأثير الأفكار السلبية، وتعزيز الطاقة الإيجابية، باعتبارها أساساً لبناء الثقة، وتطوير الأداء الشخصي والمهني.