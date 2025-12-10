  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الدولار الأمريكي يستقر عند 305ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 355ر0

2025-12-10 04:25:32
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض اليورو بنسبة 13ر0 في المئة إلى مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 15ر0 في المئة إلى مستوى 406ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 379ر0 دينار كما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

