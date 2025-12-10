الدولار الأمريكي يستقر عند 305ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 355ر0

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الدولار الأمريكي يستقر عند 305ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 355ر0
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض اليورو بنسبة 13ر0 في المئة إلى مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 15ر0 في المئة إلى مستوى 406ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 379ر0 دينار كما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ا ع ب / ه ث
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 15ر0 في المئة إلى مستوى 406ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 379ر0 دينار كما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ا ع ب / ه ث
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment