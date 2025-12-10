  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سفير الكويت لدى الصين يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع بكين

2025-12-10 04:24:37
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 10 - 12 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم اليوم الأربعاء الحرص على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الصين ودعم العلاقات معها وتنميتها في شتى المجالات بما يساهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وقالت السفارة الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جاء ذلك خلال لقاء السفير الناجم مع نائب وزير الخارجية الصيني مياودي يو في مقر وزارة الخارجية الصينية في بكين.
ونقلت السفارة عن السفير الناجم تأكيده أهمية تسريع وتيرة مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين في إطار العلاقات الثنائية المتنامية والتي شهدت تطورا كبيرا على مختلف المستويات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الزيارات رفيعة المستوى بين كبار المسؤولين لدى البلدين خلال الفترة الماضية أسهمت في دفع عجلة التعاون المشترك.
وفي هذا السياق أشاد بمساهمات الشركات الصينية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين موضحا أن الكويت طرحت برامج ومشاريع تنموية ضخمة وطموحة وترحب بالشركات الحكومية الصينية للمساهمة في تنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة نظرا لخبراتها الغنية.
وأكد دعم دولة الكويت عقد القمة العربية - الصينية الثانية في بكين العام المقبل لافتا الى استعداد الكويت لتعزيز التواصل والتعاون مع الصين لضمان نجاح القمة.
وفيما يخص مباحثاته مع نائب وزير الخارجية الصيني قال السفير الناجم إنه بحث والمسؤول الصيني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما موقف الصين الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية ومعارضتها التصرفات والسلوكيات التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
ومن جانبه نقلت السفارة في بيانها عن مياودي يو إشادته بالتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات الصينية - الكويتية بفضل توجيهات القيادة السياسية في البلدين.
وقال إن العام المقبل يصادف الذكرى السنوية الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والكويت مؤكدا حرص بلاده على العمل مع الكويت لدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وذكر أن بلاده ستستضيف القمة الصينية - العربية الثانية منتصف العام المقبل معربا عن تطلع بكين نحو العمل يدا بيد مع الجانب الكويتي لدفع العلاقات الصينية - العربية نحو تطور شامل وعميق من خلال القمة.
وأشار في هذا الإطار إلى إعلان الرئيس الصيني أخيرا تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للشعب الفلسطيني وهي خطوة مهمة قامت بها الصين التزاما منها بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المجتمع الدولي.
يذكر أن دولة الكويت وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع الصين في عام 2023 تتضمن التعاون بمشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية.
كما تضمنت تطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية. (النهاية)

