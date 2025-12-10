403
صدور العدد الـ23 من مجلة (كونا الصغير) بمحتوى ممتع وهادف
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- أصدرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) العدد الـ23 من مجلتها الفصلية الخاصة بالطفل (كونا الصغير) متضمنا قصصا ورسوما وأنشطة متنوعة موجهة للأطفال تركز على المحتوى الإعلامي والثقافي والتعليمي والترفيهي الهادف.
ويزخر العدد الجديد بمجموعة من القصص التربوية والإعلامية التي تعزز ثقافة الطفل وتنمي مهاراته أبرزها (مغامرات دلال وحمد) التي تتناول في هذا العدد موضوعا مهما عن الأمن والسلامة وقانون المرور الجديد.
كما يحتوي العدد على قصص اجتماعية وإعلامية وثقافية منها مملكة الموز وحفرة سعود والصحفي الصغير فارس وجاسم يعيد المياه إلى مجاريها وعندما يتحدث الهاتف وموضوع مهم بعنوان (لا تتبرع قبل أن تتأكد) إلى جانب (نصائح ثقافية مع زينة) ومعلومات متنوعة تغرس قيم المعرفة وحب القراءة والاطلاع.
ويتضمن العدد صفحة (نادي الرسامين) التي تتيح للأطفال الموهوبين مشاركة رسوماتهم مع قراء المجلة وكذلك صفحات مسابقة كونا الصغير وألعاب التسلية مثل (لون وتعلم) و(صل ولون) و(تسالي كونا) التي تساعد على تنمية مواهب الأطفال وإبراز إبداعاتهم في جو مفعم بالتشجيع والدعم.
وتأتي النسخة الجديدة استمرارا لجهود وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في بناء جيل واع ومثقف قادر على التفكير والتعبير وتطوير ذاته.
ويمكن للمدارس ومن يرغب بالحصول على نسخ مجانية من المجلة الاتصال المباشر على وكالة (كونا) على الرقم (22271800) أو زيارة مبنى الوكالة في منطقة الشويخ.
كما يمكن الاطلاع إلكترونيا على جميع إصدارات المجلة السابقة عبر حساب الوكالة في منصة (إنستغرام) @kunanews_kids أو عبر تطبيق (كونا) الإخباري. (النهاية)
ع م
