صدور العدد الـ23 من مجلة (كونا الصغير) بمحتوى ممتع وهادف

2025-12-10 04:22:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- أصدرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) العدد الـ23 من مجلتها الفصلية الخاصة بالطفل (كونا الصغير) متضمنا قصصا ورسوما وأنشطة متنوعة موجهة للأطفال تركز على المحتوى الإعلامي والثقافي والتعليمي والترفيهي الهادف.
ويزخر العدد الجديد بمجموعة من القصص التربوية والإعلامية التي تعزز ثقافة الطفل وتنمي مهاراته أبرزها (مغامرات دلال وحمد) التي تتناول في هذا العدد موضوعا مهما عن الأمن والسلامة وقانون المرور الجديد.
كما يحتوي العدد على قصص اجتماعية وإعلامية وثقافية منها مملكة الموز وحفرة سعود والصحفي الصغير فارس وجاسم يعيد المياه إلى مجاريها وعندما يتحدث الهاتف وموضوع مهم بعنوان (لا تتبرع قبل أن تتأكد) إلى جانب (نصائح ثقافية مع زينة) ومعلومات متنوعة تغرس قيم المعرفة وحب القراءة والاطلاع.
ويتضمن العدد صفحة (نادي الرسامين) التي تتيح للأطفال الموهوبين مشاركة رسوماتهم مع قراء المجلة وكذلك صفحات مسابقة كونا الصغير وألعاب التسلية مثل (لون وتعلم) و(صل ولون) و(تسالي كونا) التي تساعد على تنمية مواهب الأطفال وإبراز إبداعاتهم في جو مفعم بالتشجيع والدعم.
وتأتي النسخة الجديدة استمرارا لجهود وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في بناء جيل واع ومثقف قادر على التفكير والتعبير وتطوير ذاته.
ويمكن للمدارس ومن يرغب بالحصول على نسخ مجانية من المجلة الاتصال المباشر على وكالة (كونا) على الرقم (22271800) أو زيارة مبنى الوكالة في منطقة الشويخ.
كما يمكن الاطلاع إلكترونيا على جميع إصدارات المجلة السابقة عبر حساب الوكالة في منصة (إنستغرام) @kunanews_kids أو عبر تطبيق (كونا) الإخباري. (النهاية)

