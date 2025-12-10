  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(إيكويت) للبتروكيماويات: حريصون على دعم الإنتاج الخليجي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية

2025-12-10 04:20:47
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
المنامة - 10 - 12 (كونا) -- أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيكويت) للبتروكيماويات ناصر الدوسري اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على دعم الإنتاج الخليجي وتعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية والعالمية بما يساهم في دفع عجلة الاستدامة في صناعة الكيماويات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الدوسري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مشاركة (إيكويت) بفعاليات النسخة ال19 من منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في البحرين الذي انطلق أول من أمس الاثنين تحت شعار (تعزيز التنافسية عبر الشراكات الاستراتيجية) ويختتم غدا الخميس.
وعن مشاركة (ايكويت) في المنتدى قال الدوسري إنها تأتي ضمن التزامها الراسخ بتعزيز التعاون والشراكات التي تساهم في تطوير قطاع الكيماويات مؤكدا أن القدرة التنافسية في هذا القطاع لا تتحقق بالعمل المنفرد بل من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات اقتصادية وتقنية تفتح آفاقا أوسع للنمو المستدام.
ولفت إلى مشاركة (إيكويت) في جناح الاستدامة في المعرض المصاحب للمنتدى بمجموعة من المبادرات المشتركة الهادفة إلى تسريع الابتكار التقني ودعم الجهود المرتبطة بالاستدامة في قطاع الكيماويات.
وذكر أن الجناح حرص على إبراز التزام (إيكويت) بتطبيق الممارسات المستدامة داخل منظومتها التشغيلية بما يعكس رؤيتها نحو مستقبل أكثر استدامة لصناعة الكيماويات.
وأشاد في هذا الصدد بجهود مملكة البحرين على حسن التنظيم والاستضافة ودورها في إنجاح هذا التجمع السنوي الذي يعد منصة تجمع كبار المختصين والمهنيين من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات واستعراض أبرز توجهات القطاع.
وتعد مجموعة (إيكويت) من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج لمادة (الإيثيلين جلايكول) على مستوى العالم وتمتلك المجموعة وتشغل مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من ستة ملايين طن سنويا من الإيثيلين والإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين وتيريفثالات البولي إيثيلين والستايرين مونيمر والبرازيلين والعطريات الثقيلة والبنزين.
وتضم مجموعة (إيكويت) كلا من شركة (إيكويت) للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات إضافة إلى مجموعة من الشركات التابعة مثل شركة (ام اي جلوبال) وشركة (إيكوي بوليمرز) ويتم تسويق منتجات المجموعة في آسيا والقارتين الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ويساهم في ملكية المجموعة كل من شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو للكيماويات وشركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة مشاريع الكويت القابضة ومع أكثر من 1500 موظف حول العالم تمثل مجموعة إيكويت مؤسسة رائدة تولي أهمية كبيرة لمبادئ التنمية المستدامة من خلال شراكاتها في المجالات البيئية والاقتصادية والمجتمعية. (النهاية)

