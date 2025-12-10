(إيكويت) للبتروكيماويات: حريصون على دعم الإنتاج الخليجي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية

403
(إيكويت) للبتروكيماويات: حريصون على دعم الإنتاج الخليجي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
المنامة - 10 - 12 (كونا) -- أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيكويت) للبتروكيماويات ناصر الدوسري اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على دعم الإنتاج الخليجي وتعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية والعالمية بما يساهم في دفع عجلة الاستدامة في صناعة الكيماويات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الدوسري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مشاركة (إيكويت) بفعاليات النسخة ال19 من منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في البحرين الذي انطلق أول من أمس الاثنين تحت شعار (تعزيز التنافسية عبر الشراكات الاستراتيجية) ويختتم غدا الخميس.
وعن مشاركة (ايكويت) في المنتدى قال الدوسري إنها تأتي ضمن التزامها الراسخ بتعزيز التعاون والشراكات التي تساهم في تطوير قطاع الكيماويات مؤكدا أن القدرة التنافسية في هذا القطاع لا تتحقق بالعمل المنفرد بل من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات اقتصادية وتقنية تفتح آفاقا أوسع للنمو المستدام.
ولفت إلى مشاركة (إيكويت) في جناح الاستدامة في المعرض المصاحب للمنتدى بمجموعة من المبادرات المشتركة الهادفة إلى تسريع الابتكار التقني ودعم الجهود المرتبطة بالاستدامة في قطاع الكيماويات.
وذكر أن الجناح حرص على إبراز التزام (إيكويت) بتطبيق الممارسات المستدامة داخل منظومتها التشغيلية بما يعكس رؤيتها نحو مستقبل أكثر استدامة لصناعة الكيماويات.
وأشاد في هذا الصدد بجهود مملكة البحرين على حسن التنظيم والاستضافة ودورها في إنجاح هذا التجمع السنوي الذي يعد منصة تجمع كبار المختصين والمهنيين من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات واستعراض أبرز توجهات القطاع.
وتعد مجموعة (إيكويت) من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج لمادة (الإيثيلين جلايكول) على مستوى العالم وتمتلك المجموعة وتشغل مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من ستة ملايين طن سنويا من الإيثيلين والإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين وتيريفثالات البولي إيثيلين والستايرين مونيمر والبرازيلين والعطريات الثقيلة والبنزين.
وتضم مجموعة (إيكويت) كلا من شركة (إيكويت) للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات إضافة إلى مجموعة من الشركات التابعة مثل شركة (ام اي جلوبال) وشركة (إيكوي بوليمرز) ويتم تسويق منتجات المجموعة في آسيا والقارتين الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ويساهم في ملكية المجموعة كل من شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو للكيماويات وشركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة مشاريع الكويت القابضة ومع أكثر من 1500 موظف حول العالم تمثل مجموعة إيكويت مؤسسة رائدة تولي أهمية كبيرة لمبادئ التنمية المستدامة من خلال شراكاتها في المجالات البيئية والاقتصادية والمجتمعية. (النهاية)
