مصر تؤكد اهتمامها بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لدعم الأمن الغذائي

2025-12-10 04:20:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اهتمام بلاده بالمشاركة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأمن الغذائي والتغذية وجميع أنشطة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
وذكرت (الخارجية) المصرية في بيان اليوم الأربعاء أن ذللك جاء خلال لقاء عقده عبد العاطي مع مدير عام منظمة (فاو) شو دونيو على هامش انعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي لممثلي المنظمة في مصر.
وأعرب عبد العاطي وفق البيان عن التقدير للدور المحوري الذي تضطلع به منظمة (فاو) في جهود القضاء على الجوع بحلول عام 2030 مثمنا الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والمنظمة.
وجدد تأكيد حرص مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب بما يضمن تعزيز أمن الغذاء وسلاسل الإمداد المرتبطة به مستعرضا ما تمتلكه مصر من مقومات سواء على صعيد الموقع الجغرافي أو البنية اللوجستية.
وأشار إلى التعاون الفني القائم بين المنظمة والجهات الوطنية للانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
واستعرض عبد العاطي وفق البيان جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائي ضمن (رؤية مصر 2030) وما تشمله من مبادرات لتحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات الجوع لدى الفئات الأكثر احتياجا فضلا عن تحديث الإستراتيجية وخطة العمل للتنمية الزراعية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للغذاء ومبادرة (حياة كريمة).
وتناول التعاون القائم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومنظمة (فاو) والذي تم تدشينه عبر مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2024 بهدف دعم التنمية المستدامة في الدول الأفريقية لاسيما في مجالات تحول النظم الزراعية وتعزيز مرونة سلاسل الغذاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز التعاون بين دول جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي كآلية رئيسية لدعم الدول النامية لافتا إلى التزام مصر بالإسهام في الجهود العالمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في ظل التداعيات المتفاقمة لتغير المناخ وتأثر سلاسل الإنتاج والإمداد بالأزمات السياسية والعسكرية الإقليمية والدولية. (النهاية)

