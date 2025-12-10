مصر تؤكد اهتمامها بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لدعم الأمن الغذائي

403
مصر تؤكد اهتمامها بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لدعم الأمن الغذائي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اهتمام بلاده بالمشاركة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأمن الغذائي والتغذية وجميع أنشطة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
وذكرت (الخارجية) المصرية في بيان اليوم الأربعاء أن ذللك جاء خلال لقاء عقده عبد العاطي مع مدير عام منظمة (فاو) شو دونيو على هامش انعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي لممثلي المنظمة في مصر.
وأعرب عبد العاطي وفق البيان عن التقدير للدور المحوري الذي تضطلع به منظمة (فاو) في جهود القضاء على الجوع بحلول عام 2030 مثمنا الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والمنظمة.
وجدد تأكيد حرص مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب بما يضمن تعزيز أمن الغذاء وسلاسل الإمداد المرتبطة به مستعرضا ما تمتلكه مصر من مقومات سواء على صعيد الموقع الجغرافي أو البنية اللوجستية.
وأشار إلى التعاون الفني القائم بين المنظمة والجهات الوطنية للانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
واستعرض عبد العاطي وفق البيان جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائي ضمن (رؤية مصر 2030) وما تشمله من مبادرات لتحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات الجوع لدى الفئات الأكثر احتياجا فضلا عن تحديث الإستراتيجية وخطة العمل للتنمية الزراعية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للغذاء ومبادرة (حياة كريمة).
وتناول التعاون القائم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومنظمة (فاو) والذي تم تدشينه عبر مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2024 بهدف دعم التنمية المستدامة في الدول الأفريقية لاسيما في مجالات تحول النظم الزراعية وتعزيز مرونة سلاسل الغذاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز التعاون بين دول جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي كآلية رئيسية لدعم الدول النامية لافتا إلى التزام مصر بالإسهام في الجهود العالمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في ظل التداعيات المتفاقمة لتغير المناخ وتأثر سلاسل الإنتاج والإمداد بالأزمات السياسية والعسكرية الإقليمية والدولية. (النهاية)
