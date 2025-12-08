سوبر وود.. خشب أقوى من الفولاذ ويقاوم الحريق يغير قواعد البناء

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة أمريكية مؤخراً عن إطلاق نوع جديد من الخشب الصناعي يُعرف باسم "سوبر وود"، يتميز بقوة هائلة تفوق الصلب، مع خفة وزن تصل إلى ستة أضعاف الأخشاب التقليدية.

وأوضحت الشركة المنتجة، InventWood، أن هذا الخشب يتمتع بنسبة قوة إلى وزن تصل إلى 10 مرات مقارنة بالصلب، ما قد يفتح آفاقا جديدة في قطاع البناء والهندسة المعمارية، وفقا لما نشرته cnn.

وابتكر هذا النوع من الخشب عالم المواد ليانغبينغ هو، الذي بدأ قبل أكثر من 10 سنوات من الزمن رحلة لإعادة اختراع أحد أقدم مواد البناء التي عرفها الإنسان.

وخلال عمله في مركز ابتكار المواد بجامعة ميريلاند، تمكن هو من تطوير أساليب مبتكرة لتعديل بنية الخشب على المستوى الجزيئي، بما في ذلك إزالة جزء من مركب "اللينين" الذي يمنح الخشب لونه الطبيعي.

وأشار ليانغبينغ هو إلى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع كان تعزيز قوة الخشب باستخدام السليلوز، المكون الرئيسي لألياف النبات، والذي وصفه بأنه "أكثر البوليمرات الحيوية وفرة على الكوكب".

شهدت هذه الرحلة العلمية انفراجا كبيرا في عام 2017 عندما تمكن هو وفريقه من تقوية الخشب العادي عبر معالجة كيميائية تضاعف قوته الطبيعية، تليها عملية غلي وضغط على مستوى الخلايا، مما أدى إلى زيادة كثافته بشكل كبير.

وأظهرت الدراسات المنشورة في مجلة Nature أن الخشب الناتج يمتلك قوة أعلى من معظم المعادن والسبائك الهيكلية.

ويؤكد أليكس لاو، الرئيس التنفيذي لشركة InventWood، أن "سوبر وود" يشبه الخشب الطبيعي في المظهر والسلوك، لكنه أقوى بكثير في جميع الاختبارات التي أجريت عليه.

وقال إن استخدام هذا الخشب في المباني قد يؤدي إلى إنشاء هياكل أخف وزنا، أكثر مقاومة للزلازل وأسهل على الأساسات، ما يسهم في تسريع عملية البناء وتقليل التكاليف على المدى الطويل.

في الوقت الحالي، تركز الشركة على استخدام "سوبر وود" في التطبيقات الخارجية مثل الأرضيات والتكسية، قبل التوسع إلى الاستخدامات الداخلية بما في ذلك الجدران والأرضيات والأثاث.

ويؤكد لاو أن هذا الخشب يمكن أن يحل محل البراغي والمسامير والأجزاء المعدنية في الأثاث والمباني، بفضل قوته العالية ومتانته.

تقول شركة InventWood إن "سوبر وود" أقوى بما يصل إلى 20 مرة من الخشب التقليدي وأكثر مقاومة للتلف بنسبة 10 أضعاف، كما أنه مقاوم للفطريات والحشرات ويحصل على أعلى درجات مقاومة الحريق.

ورغم أن تكاليف إنتاجه أعلى، فإن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تصنيعه أقل بنسبة 90% مقارنة بالصلب.

ويأتي هذا الابتكار في وقت يشهد فيه البناء بالخشب انتعاشا عالميا، إذ تُستخدم الأخشاب حاليا لبناء ناطحات سحاب، مع خطط لإنشاء أبراج خشبية تتجاوز 180 مترا في المستقبل.

ويشير الخبراء إلى أن الخشب يوفر مزايا بيئية كبيرة مقارنة بالصلب والخرسانة، لأنه يخزن الكربون في أليافه ويستهلك طاقة أقل أثناء الإنتاج.

ويأمل مطورو "سوبر وود" أن يسهم هذا الابتكار في دفع قطاع البناء نحو مزيد من الاستدامة، مع تعزيز القدرة على تصميم هياكل أكبر وأكثر متانة باستخدام مواد طبيعية وقوية.