  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تنبيه امني الى جميع المواطنين

تنبيه امني الى جميع المواطنين

2025-12-05 08:06:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - جدّدت مديرية الأمن العام تحذير المواطنين بضرورة تفقّد المدافئ والتأكّد من سلامتها عند الاستعمال على اختلاف أنواعها والتأكّد من الخرطوم الواصل ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للأسطوانة.

كما اكدت المديرية على ضرورة تهوية المنزل ما بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة في أثناء النوم وعمل صيانة دورية للبويلرات وتمديداتها بمختلف أنواعها وسخّانات المياه ( الكيزر ) سواء كانت تعمل على الكهرباء أو الغاز وعدم النوم والمدافئ مشتعلة.

MENAFN05122025000208011052ID1110442153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث