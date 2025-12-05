403
تنبيه امني الى جميع المواطنين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - جدّدت مديرية الأمن العام تحذير المواطنين بضرورة تفقّد المدافئ والتأكّد من سلامتها عند الاستعمال على اختلاف أنواعها والتأكّد من الخرطوم الواصل ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للأسطوانة.
كما اكدت المديرية على ضرورة تهوية المنزل ما بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة في أثناء النوم وعمل صيانة دورية للبويلرات وتمديداتها بمختلف أنواعها وسخّانات المياه ( الكيزر ) سواء كانت تعمل على الكهرباء أو الغاز وعدم النوم والمدافئ مشتعلة.
