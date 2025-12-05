الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت

403
الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات أمس حول وجود جثّة شخص متوفي داخل أحد المنازل في لواء الأزرق وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنيّة للموقع وتم إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات قادت لتعرّض الشخص المتوفى للضرب من قبل شخص آخر قبل وفاته، وأُلقي القبض على المشتبه به واعترف بضرب المجني عليه على أنحاء متفرّقة من جسده في أثناء عمله لديه بمحلّه التجاري وما زالت التحقيقات جارية.
