الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت

2025-12-05 08:06:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات أمس حول وجود جثّة شخص متوفي داخل أحد المنازل في لواء الأزرق وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنيّة للموقع وتم إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات قادت لتعرّض الشخص المتوفى للضرب من قبل شخص آخر قبل وفاته، وأُلقي القبض على المشتبه به واعترف بضرب المجني عليه على أنحاء متفرّقة من جسده في أثناء عمله لديه بمحلّه التجاري وما زالت التحقيقات جارية.

MENAFN05122025000208011052ID1110442151

