روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد المطارات الدولية جنوبي البلاد
موسكو 5 كانون الأول (بترا)– أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار غروزني وعدد من المطارات الدولية جنوبي روسيا، في إطار إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان السلامة الجوية في المناطق التي تشهد ظروفاً تشغيلية غير طبيعية.
وأوضحت الوكالة أن هذه القيود ستستمر إلى حين استقرار الوضع الفني والأمني في المجال الجوي، مؤكدة أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لاستئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي فور زوال الأسباب التي أدت إلى فرض القيود.
05/12/2025 15:14:05
