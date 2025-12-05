  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد المطارات الدولية جنوبي البلاد

2025-12-05 08:04:29
موسكو 5 كانون الأول (بترا)– أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار غروزني وعدد من المطارات الدولية جنوبي روسيا، في إطار إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان السلامة الجوية في المناطق التي تشهد ظروفاً تشغيلية غير طبيعية.
وأوضحت الوكالة أن هذه القيود ستستمر إلى حين استقرار الوضع الفني والأمني في المجال الجوي، مؤكدة أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لاستئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي فور زوال الأسباب التي أدت إلى فرض القيود.
05/12/2025 15:14:05

