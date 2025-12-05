اعلان نتائج سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

اعلان نتائج سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر
العقبة 5 كانون الأول (بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan، نتائج فعاليات آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2025 الذي اختتم اليوم في مدينة العقبة بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبمشاركة 2000 عداء وعداءة من مختلف الأعمار.
ويسهم هذا الحدث الرياضي في الترويج للأردن، كوجهة رائدة للرياضة والسياحة، كما يعكس التزام المملكة بنشر ثقافة أسلوب الحياة الصحي وتعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.
وشمل الحدث الرياضي ثلاث سباقات رئيسية: سباق النصف ماراثون (21 كم) وسباق (10 كم) وسباق الأطفال.
وانطلقت السباقات من مواقع مختلفة في مشروع واحة آيلة، حيث انطلق سباق النصف ماراثون من شارع المشروع مقابل فندق حياة ريجنسي، فيما انطلقت سباقات الـ10 كم والأطفال من شارع الفاروق قبل بوابة الجولف لمشروع واحة آيلة.
وتم الإعلان عن النتائج الرسمية للفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في ساحة الثورة، بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، والرئيس التنفيذي لشركة واحة آيلة، سهل دودين، والمحافظ أيمن العوايشة، والعين شرحبيل ماضي، وأمين سر الجمعية المهندس فوزي مسعد، والمدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، لينا الكرد، وأعضاء الاتحاد الأردني لألعاب القوى.
وعبرت الكرد عن الفخر بما حققه سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2025 من نجاح على مستوى التنظيم والمشاركة، حيث يواصل السباق كل عام تحقيق أهدافه في جعل الرياضة أسلوب حياة للجميع، وتعزيز السياحة في المملكة، وتنمية روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع."
وجاءت نتائج السباقات الرئيسية على النحو التالي:
رجال (21 كم)
المركز الأول: أحمد سمور 1:05:53
المركز الثاني: عبد العزيز الصانعي 1:07:17
المركز الثالث: حذيفة العكّاوي 1:08:45
نصف ماراثون بشكل عام – سيدات (21 كم)
المركز الأول: هانويا حسب الله 1:20:42
المركز الثاني: هبة حمود 1:24:45
المركز الثالث: ناهدة البوات 1:26:52
نصف ماراثون كرسي متحرك – رجال (21 كم)
(الأزمنة الواردة لمسافة 12 كم حسب الملف الرسمي)
المركز الأول: بلال أبو منسي 1:42:08
المركز الثاني: علي سوالمة 1:48:24
المركز الثالث: تيسير الخطيب 1:57:37
نصف ماراثون إعاقة بصرية كلية – رجال (21 كم)
(الأزمنة لمسافة 12 كم)
المركز الأول: سهيل نشّاش 1:39:32
المركز الثاني: معاذ موسى 2:16:49
نصف ماراثون إعاقة بصرية جزئية – رجال (21 كم)
المركز الأول: محمد رمضان 1:45:30
المركز الثاني: محمد محمد 2:01:21
نتائج سباق 10 كم
سباق (10 كم) بشكل عام – رجال
المركز الأول: شريف سريس 30:22
المركز الثاني: عوّاد الشرفات 31:23
المركز الثالث: صلاح إبراهيم 31:23
سباق (10 كم) بشكل عام – سيدات
المركز الأول: صبرية مرادات 39:14
المركز الثاني: أمل صباح 40:05
المركز الثالث: لين أبو جباره 40:48
سباق (10 كم) كرسي متحرك – رجال
المركز الأول: عبد الرحمن مخلوف 41:31
المركز الثاني: حمزة أبو بكر 45:43
المركز الثالث: أحمد عرفات 48:45
سباق (10 كم) إعاقة بصرية – رجال
المركز الأول: عبد الرؤوف الخطيب 36:32
المركز الثاني: قيس العوضي 1:01:46
سباق (10 كم) إعاقة بصرية – سيدات
المركز الأول: نور مصلح 1:14:38
المركز الثاني: ديما الأحمد 1:45:33
نتائج فرق سباق التتابع (Relay 21KM)
فريق الذكور
المركز الأول: الاتحاد الرياضي العسكري 1:06:13
المركز الثاني: فريق الأمن العام رجال 1:07:06
المركز الثالث: الاتحاد الرياضي العسكري 1:13:22
فريق الإناث
المركز الأول: فريق الأمن العام للسيدات 1:56:47
فريق المكس
المركز الأول: فريق Vy 1:27:06
المركز الثاني: فريق أمانة عمان الكبرى 1:39:12
المركز الثالث: فريق الأمن العام مختلط 1:51:18
نتائج سباق الأطفال
الفئة العمرية 6–9 سنوات
ذكور
المركز الأول: علي بدرانه 00:18:00
المركز الثاني: مازن مرشدة 00:18:27
المركز الثالث: عبدالقادر النشّاش 00:19:25
Age Group Awards Children's Race
إناث
المركز الأول: كارمن الرواشدة 00:22:36
المركز الثاني: تالين قطاونة 00:23:11
المركز الثالث: نور سيّام 00:25:12
Age Group Awards Children's Race
الفئة العمرية 10–14 سنة
ذكور
المركز الأول: عبدالرحيم غنّام 00:14:30
المركز الثاني: محمد السليتي 00:14:53
المركز الثالث: عثمان أمجد 00:16:08
Age Group Awards Children's Race
إناث
المركز الأول: سديل قاسم 00:22:00
المركز الثاني: إليانا النشّاش 00:21:57
المركز الثالث: مريم الزغول 00:22:34
Age Group Awards Children's Race
نتائج الفئات العمرية – نصف ماراثون 21 كم
فئة 40–49
ذكور المركز الأول: محمد العبادي 1:22:23
إناث المركز الأول: آلاء بيضون 1:42:09
Age Group Awards 21 km
فئة 50–59
ذكور المركز الأول: معتصم المحاميد 1:21:43
إناث المركز الأول: نازك البدور 3:07:31
Age Group Awards 21 km
فئة 60–69
ذكور المركز الأول: طارق حدادين 1:45:51
