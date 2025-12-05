اعلان نتائج سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 5 كانون الأول (بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan، نتائج فعاليات آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2025 الذي اختتم اليوم في مدينة العقبة بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبمشاركة 2000 عداء وعداءة من مختلف الأعمار.

ويسهم هذا الحدث الرياضي في الترويج للأردن، كوجهة رائدة للرياضة والسياحة، كما يعكس التزام المملكة بنشر ثقافة أسلوب الحياة الصحي وتعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وشمل الحدث الرياضي ثلاث سباقات رئيسية: سباق النصف ماراثون (21 كم) وسباق (10 كم) وسباق الأطفال.

وانطلقت السباقات من مواقع مختلفة في مشروع واحة آيلة، حيث انطلق سباق النصف ماراثون من شارع المشروع مقابل فندق حياة ريجنسي، فيما انطلقت سباقات الـ10 كم والأطفال من شارع الفاروق قبل بوابة الجولف لمشروع واحة آيلة.

وتم الإعلان عن النتائج الرسمية للفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في ساحة الثورة، بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، والرئيس التنفيذي لشركة واحة آيلة، سهل دودين، والمحافظ أيمن العوايشة، والعين شرحبيل ماضي، وأمين سر الجمعية المهندس فوزي مسعد، والمدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، لينا الكرد، وأعضاء الاتحاد الأردني لألعاب القوى.

وعبرت الكرد عن الفخر بما حققه سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2025 من نجاح على مستوى التنظيم والمشاركة، حيث يواصل السباق كل عام تحقيق أهدافه في جعل الرياضة أسلوب حياة للجميع، وتعزيز السياحة في المملكة، وتنمية روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع."

وجاءت نتائج السباقات الرئيسية على النحو التالي:

رجال (21 كم)

المركز الأول: أحمد سمور 1:05:53

المركز الثاني: عبد العزيز الصانعي 1:07:17

المركز الثالث: حذيفة العكّاوي 1:08:45

نصف ماراثون بشكل عام – سيدات (21 كم)

المركز الأول: هانويا حسب الله 1:20:42

المركز الثاني: هبة حمود 1:24:45

المركز الثالث: ناهدة البوات 1:26:52

نصف ماراثون كرسي متحرك – رجال (21 كم)

(الأزمنة الواردة لمسافة 12 كم حسب الملف الرسمي)

المركز الأول: بلال أبو منسي 1:42:08

المركز الثاني: علي سوالمة 1:48:24

المركز الثالث: تيسير الخطيب 1:57:37

نصف ماراثون إعاقة بصرية كلية – رجال (21 كم)

(الأزمنة لمسافة 12 كم)

المركز الأول: سهيل نشّاش 1:39:32

المركز الثاني: معاذ موسى 2:16:49

نصف ماراثون إعاقة بصرية جزئية – رجال (21 كم)

المركز الأول: محمد رمضان 1:45:30

المركز الثاني: محمد محمد 2:01:21

نتائج سباق 10 كم

سباق (10 كم) بشكل عام – رجال

المركز الأول: شريف سريس 30:22

المركز الثاني: عوّاد الشرفات 31:23

المركز الثالث: صلاح إبراهيم 31:23

سباق (10 كم) بشكل عام – سيدات

المركز الأول: صبرية مرادات 39:14

المركز الثاني: أمل صباح 40:05

المركز الثالث: لين أبو جباره 40:48

سباق (10 كم) كرسي متحرك – رجال

المركز الأول: عبد الرحمن مخلوف 41:31

المركز الثاني: حمزة أبو بكر 45:43

المركز الثالث: أحمد عرفات 48:45

سباق (10 كم) إعاقة بصرية – رجال

المركز الأول: عبد الرؤوف الخطيب 36:32

المركز الثاني: قيس العوضي 1:01:46

سباق (10 كم) إعاقة بصرية – سيدات

المركز الأول: نور مصلح 1:14:38

المركز الثاني: ديما الأحمد 1:45:33

نتائج فرق سباق التتابع (Relay 21KM)

فريق الذكور

المركز الأول: الاتحاد الرياضي العسكري 1:06:13

المركز الثاني: فريق الأمن العام رجال 1:07:06

المركز الثالث: الاتحاد الرياضي العسكري 1:13:22

فريق الإناث

المركز الأول: فريق الأمن العام للسيدات 1:56:47

فريق المكس

المركز الأول: فريق Vy 1:27:06

المركز الثاني: فريق أمانة عمان الكبرى 1:39:12

المركز الثالث: فريق الأمن العام مختلط 1:51:18

نتائج سباق الأطفال

الفئة العمرية 6–9 سنوات

ذكور

المركز الأول: علي بدرانه 00:18:00

المركز الثاني: مازن مرشدة 00:18:27

المركز الثالث: عبدالقادر النشّاش 00:19:25

Age Group Awards Children's Race

إناث

المركز الأول: كارمن الرواشدة 00:22:36

المركز الثاني: تالين قطاونة 00:23:11

المركز الثالث: نور سيّام 00:25:12

Age Group Awards Children's Race

الفئة العمرية 10–14 سنة

ذكور

المركز الأول: عبدالرحيم غنّام 00:14:30

المركز الثاني: محمد السليتي 00:14:53

المركز الثالث: عثمان أمجد 00:16:08

Age Group Awards Children's Race

إناث

المركز الأول: سديل قاسم 00:22:00

المركز الثاني: إليانا النشّاش 00:21:57

المركز الثالث: مريم الزغول 00:22:34

Age Group Awards Children's Race

نتائج الفئات العمرية – نصف ماراثون 21 كم

فئة 40–49

ذكور المركز الأول: محمد العبادي 1:22:23

إناث المركز الأول: آلاء بيضون 1:42:09

Age Group Awards 21 km

فئة 50–59

ذكور المركز الأول: معتصم المحاميد 1:21:43

إناث المركز الأول: نازك البدور 3:07:31

Age Group Awards 21 km

فئة 60–69

ذكور المركز الأول: طارق حدادين 1:45:51

