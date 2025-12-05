وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تسرّب غاز في محافظة العاصمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمّان تعاملت اليوم مع حادث تسرّب غاز داخل منزل شمال العاصمة.

ونتج عن التسرّب وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة شخص آخر بضيق في التنفس، إذ عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وجددت مديرية الأمن العام تحذير المواطنين بضرورة تفقّد المدافئ والتأكّد من سلامتها عند الاستعمال على اختلاف أنواعها والتأكّد من الخرطوم الواصل ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للأسطوانة وتهوية المنزل ما بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة في أثناء النوم وعمل صيانة دورية للبويلرات وتمديداتها بمختلف أنواعها وسخّانات المياه (الكيزر) سواء كانت تعمل على الكهرباء أو الغاز وعدم النوم والمدافئ مشتعلة.

