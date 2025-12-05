ترامب يحضر قرعة مونديال 2026 في حفل استعراضي مصمم خصيصاً له

MENAFN - Al-Bayan) سيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرعة كأس العالم لكرة القدم، اليوم الجمعة، في حفل مليء بالاحتفالات والاستعراضات والعروض.ويقام هذا الحدث في مركز كينيدي بواشنطن، الذي تولى ترامب رئاسته في وقت سابق من هذا العام بينما قام بتنصيب رئيس ومجلس إدارة جديدين.



وحضور ترامب لقرعة كأس العالم يضعه في صدارة المشهد خلال واحد من أبرز الأحداث الرياضية على الإطلاق، إذ يبدو أن منظمي الحفل أخذوه في الاعتبار منذ مرحلة التخطيط لهذا الحدث.

وستؤدي فرقة ((فيلدج بيبول)) أغنيتها الشهيرة ((واي.إم.سي.إيه)) التي أصبحت عنصراً أساسياً في تجمعات حملة ترامب الانتخابية وحفلات جمع التبرعات في مارالاجو، حيث شوهد الرئيس السابق يرقص على أنغامها بينما يخطط الاتحاد الدولي (الفيفا) للكشف عن جائزة السلام الخاصة به.



وقام ترامب بحملة علنية للحصول على جائزة نوبل للسلام، مستشهداً بمشاركته في إنهاء صراعات متعددة في الخارج وأسفرت هذه الجهود عن نتائج متباينة.



ومن المقرر أيضاً أن يقدم مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي عرضاً اليوم وكذلك نجم البوب البريطاني روبي وليامز وسفيرة الموسيقى في الفيفا والمغنية الأمريكية نيكول شيرزينجر.

واستغل ترامب مراراً امتيازات الرئاسة ليشارك في فعاليات رياضية وثقافية كبرى هذا العام. وحضر نهائي السوبر بول في فبراير، وسط هتافات وصيحات استهجان من الجمهور، ويعتزم يوم الأحد حضور حفل تكريم مركز كينيدي، الذي تجنبه خلال ولايته الأولى.



وستبرز الجغرافيا السياسية في نهائيات كأس العالم، حيث يشارك وفد إيراني في مراسم القرعة بعد أن كان أعلن سابقاً مقاطعة الحفل بسبب مشكلات في التأشيرات.