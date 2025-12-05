موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة المفتوحة

نستعرض موعد قرعة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة لهذا الحدث المرتقب الذي سيقام في أميركا.

موعد قرعة كأس العالم 2026

سيُقام حفل قرعة مونديال 2026 في مركز كينيدي بواشنطن، يوم الجمعة القادم الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2025، في 12:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:00 بتوقيت وسط أوروبا، 17:00 بتوقيت غرينيتش).

أما بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط فموعد حفل القرعة الساعة الثامنة مساء (20:00) حسب توقيت قطر والسعودية والعراق والأردن، (18:00 بتوقيت المغرب والجزائر و19:00 بتوقيت مصر).

قنوات البث الناقلة لقرعة كأس العالم 2026

ستكون التغطية المباشرة متاحة عبر موقع (FIFA) ومنصات كأس العالم المفتوحة الخاصة بالفيفا على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما سينقل شركاء الفيفا الإعلاميون مجريات القرعة النهائية عبر قنواتهم المختلفة ومنها:

beIN SPORTS

إجراءات قرعة كأس العالم 2026

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن الأسبوع الماضي عن إجراءات القرعة، والتي كشفت أن إسبانيا لن تتمكن من مواجهة الأرجنتين، كما لن تلتقي فرنسا بإنجلترا حتى الدور النهائي في كأس العالم، بشرط أن يتصدروا مجموعاتهم.

ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على التوازن التنافسي في الصيغة الموسعة التي تضم 48 فريقا، من خلال ضمان وجود الفريق المصنف أولا (إسبانيا) والثاني (بطل العالم الأرجنتين) ضمن مسارين مختلفين، وينطبق الأمر ذاته على المصنف الثالث (فرنسا) والرابع (إنجلترا).

وحتى إذا لم تتصدر تلك الفرق مجموعاتها، فإن المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفا لن تلتقي حتى الدور قبل النهائي.

المنتخبات المشاركة في القرعة 42 منتخبا على الشكل الآتي:

الدول المضيفة: كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأميركية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، جمهورية كوريا، قطر، المملكة العربية السعودية، أوزبكستان.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس.

اتحاد أميركا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم: كوراساو، هايتي، بنما.

اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي.

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: نيوزيلندا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، أسكتلندا، إسبانيا، سويسرا.

المقاعد المتبقية لكأس العالم

ما زالت 6 من المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم غير معروفة، وسيُحسم أمرها في مارس/آذار 2026.

وستتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي الذي يضم 16 منتخبا هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، التشيك، الدانمارك، إيطاليا، كوسوفو، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية، بولندا، جمهورية أيرلندا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا وويلز.

وسوف تتنافس 6 منتخبات على المقعدين المتبقيين في منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وهي بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام.