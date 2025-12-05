روسيا: انخفاض عائدات النفط والغاز بنحو الثلث

403
روسيا: انخفاض عائدات النفط والغاز بنحو الثلث
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية أن عائدات الخزينة العامة من قطاع النفط تراجعت بنحو الثلث خلال تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
مرجعةً ذلك إلى انخفاض أسعار الخام وقوة العملة الوطنية، وهو ما انعكس مباشرة على الإيرادات الضريبية المرتبطة بالطاقة.
