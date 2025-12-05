  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
روسيا: انخفاض عائدات النفط والغاز بنحو الثلث

2025-12-05 02:03:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية أن عائدات الخزينة العامة من قطاع النفط تراجعت بنحو الثلث خلال تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مرجعةً ذلك إلى انخفاض أسعار الخام وقوة العملة الوطنية، وهو ما انعكس مباشرة على الإيرادات الضريبية المرتبطة بالطاقة.

