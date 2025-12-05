  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المحكمة العليا الأميركية تسمح لولاية تكساس بإجراء انتخابات وفق الدوائر الجديدة

2025-12-05 02:03:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سمحت المحكمة العليا الأميركية، لولاية تكساس باستخدام الدوائر الانتخابية الجديدة المعاد ترسيمها، في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مما عزز آمال الجمهوريين في الحفاظ على غالبيتهم في مجلس النواب.


وأوقف قرار المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون حكما لمحكمة أدنى قضى بأن الدوائر الجديدة التي أعيد ترسيمها بدفع من الرئيس دونالد ترامب، استندت إلى عنصر العرق لتحديدها.

