حماس تتوقع عملية اغتيال لبعض قياداتها خارج فلسطين

2025-12-05 02:03:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسود توقعات في حركة ((حماس)) بحدوث عملية اغتيال إسرائيلية جديدة لبعض قياداتها خارج الأراضي الفلسطينية.
وتحدثت مصادر كبيرة في الحركة عن تزايد في معدلات القلق من استهداف المستوى القيادي، خصوصاً بعد اغتيال المسؤول البارز في ((حزب الله)) اللبناني، هيثم الطبطبائي.
وتحدث أحد المصادر عن أن هناك تقديرات باستهداف قيادات الحركة في دولة غير عربية، رافضاً تحديدها بدقة.

