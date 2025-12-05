هدايا أسطورية.. شركة تفاجئ موظفيها بسيارات فارهة ثمنها 173 ألف دولار

هدايا أسطورية.. شركة تفاجئ موظفيها بسيارات فارهة ثمنها 173 ألف دولار
وتتمتع الشركة بوجود مكاتب في دبلن ودبي وأستراليا، وتستقبل مئات الأصوات شهريا لاختيار الموظفين الأكثر مساعدة، حيث يتم اختيار موظف واحد في الولايات المتحدة وآخر من الخارج، ويتم استقدام الموظفين الدوليين لحضور الحفل السنوي.
ويصوت كل مدير أيضا لتحديد أفضل موظف في فريقه كل شهر، ليتم جمع الأصوات في نهاية السنة لتحديد الفائزين بالسيارات، وعادةً ما تُمنح سيارة كهربائية، لكن الشركة سبق أن قدمت سيارة بورشه باناميرا بقيمة 125,000 دولار، وتقدّر قيمة إحدى السيارات لهذا العام بنحو 173,000 دولار.
وبدأ هذا التقليد في عام 2021 كجائزة لأفضل موظف، لكن الرئيس التنفيذي للشركة داني جنكينز قال إن ذلك خلق بيئة عمل تنافسية للغاية، وأكد أن العمل الجماعي هو أساس نجاح الشركة، خصوصا في صناعة الأمن السيبراني التي تتطلب استجابة سريعة على مدار 24 ساعة، مع متوسط وقت استجابة يبلغ 23 ثانية لأي مشكلة دعم فني.
وقال جنكينز: "إذا لم يكن هناك تعاون بين الموظفين بحيث يكونون مستعدين للرد على مكالمة في الثانية صباحا ومساعدة بعضهم البعض، فلن ينجح العمل".
وأضاف أن ساعات عمله تصل إلى نحو 100 ساعة أسبوعيا، ويبقي هاتفه مفتوحا على مدار الساعة لأي طارئ.
وبفضل ازدهار صناعة الأمن السيبراني وارتفاع الطلب على المواهب المؤهلة، لم تقم الشركة أبدا بتسريح موظفين، وتوظف حاليا 40 إلى 50 شخصا شهريا.
وأوضح جنكينز أن الاحتفاظ بالمواهب المتميزة أمر أساسي لضمان ثقافة عمل قوية ومستدامة.
ويتم تكريم 14 إلى 16 موظفا احتياطيا قبل الإعلان عن الفائزين بالسيارات، وتُمنح لهم عطلة نهاية أسبوع طويلة مدفوعة بالكامل، شملت سابقا رحلات كروز إلى جزر الباهاماس ورحلات إلى نيويورك وبوسطن، مع ميزانية إنفاق يومي تصل إلى 2500 دولار لكل موظف.
كما تقدم الشركة مزايا إضافية للموظفين المتميزين، مثل مقاعد بجانب الملعب لمباريات مركز كيا في أورلاندو، حيث تمتلك الشركة صندوقا دائما، وأكد جنكينز أن هذا التقليد عزز نجاح الموظفين ولم يغادر أي فائز بالسيارة الشركة أبدا.
