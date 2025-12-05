هدايا أسطورية.. شركة تفاجئ موظفيها بسيارات فارهة ثمنها 173 ألف دولار

MENAFN - Al-Bayan) ">أصبحت شركة ThreatLocker للأمن السيبراني، التي تتخذ من مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها ويعمل بها نحو 700 موظف، نموذجا فريدا في مكافأة الموظفين المتميزين، من خلال تقديم سيارات فاخرة ورحلات مجانية لموظفيها الأكثر تعاونا خلال حفل العطلات السنوي، وفقا لما كشفته الشركة لموقع Business Insider.

وتتمتع الشركة بوجود مكاتب في دبلن ودبي وأستراليا، وتستقبل مئات الأصوات شهريا لاختيار الموظفين الأكثر مساعدة، حيث يتم اختيار موظف واحد في الولايات المتحدة وآخر من الخارج، ويتم استقدام الموظفين الدوليين لحضور الحفل السنوي.

ويصوت كل مدير أيضا لتحديد أفضل موظف في فريقه كل شهر، ليتم جمع الأصوات في نهاية السنة لتحديد الفائزين بالسيارات، وعادةً ما تُمنح سيارة كهربائية، لكن الشركة سبق أن قدمت سيارة بورشه باناميرا بقيمة 125,000 دولار، وتقدّر قيمة إحدى السيارات لهذا العام بنحو 173,000 دولار.

وبدأ هذا التقليد في عام 2021 كجائزة لأفضل موظف، لكن الرئيس التنفيذي للشركة داني جنكينز قال إن ذلك خلق بيئة عمل تنافسية للغاية، وأكد أن العمل الجماعي هو أساس نجاح الشركة، خصوصا في صناعة الأمن السيبراني التي تتطلب استجابة سريعة على مدار 24 ساعة، مع متوسط وقت استجابة يبلغ 23 ثانية لأي مشكلة دعم فني.

وقال جنكينز: "إذا لم يكن هناك تعاون بين الموظفين بحيث يكونون مستعدين للرد على مكالمة في الثانية صباحا ومساعدة بعضهم البعض، فلن ينجح العمل".

وأضاف أن ساعات عمله تصل إلى نحو 100 ساعة أسبوعيا، ويبقي هاتفه مفتوحا على مدار الساعة لأي طارئ.

وبفضل ازدهار صناعة الأمن السيبراني وارتفاع الطلب على المواهب المؤهلة، لم تقم الشركة أبدا بتسريح موظفين، وتوظف حاليا 40 إلى 50 شخصا شهريا.

وأوضح جنكينز أن الاحتفاظ بالمواهب المتميزة أمر أساسي لضمان ثقافة عمل قوية ومستدامة.

ويتم تكريم 14 إلى 16 موظفا احتياطيا قبل الإعلان عن الفائزين بالسيارات، وتُمنح لهم عطلة نهاية أسبوع طويلة مدفوعة بالكامل، شملت سابقا رحلات كروز إلى جزر الباهاماس ورحلات إلى نيويورك وبوسطن، مع ميزانية إنفاق يومي تصل إلى 2500 دولار لكل موظف.

كما تقدم الشركة مزايا إضافية للموظفين المتميزين، مثل مقاعد بجانب الملعب لمباريات مركز كيا في أورلاندو، حيث تمتلك الشركة صندوقا دائما، وأكد جنكينز أن هذا التقليد عزز نجاح الموظفين ولم يغادر أي فائز بالسيارة الشركة أبدا.