الإمارات.. نمو القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة في 11 شهراً

2025-12-05 02:03:42
(MENAFN- Al-Bayan) ">أظهر مسح اليوم الجمعة أن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في نوفمبر بأسرع وتيرة في 11 شهرا، مدعوما بظروف السوق القوية وزيادة الأعمال الجديدة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.8 في نوفمبر من 53.8 في أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى في تسعة أشهر ومعززا وضعه ضمن منطقة النمو.

وقال ديفيد أوين خبير الاقتصاد لدى ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "شجع الطلب القوي من العملاء وبرامج المبيعات الشركات على زيادة إنتاجها وموظفيها على حد سواء".

وأشار إلى أن نمو التوظيف وصل إلى أعلى مستوى في 18 شهرا، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الأجور أضاف إلى إجمالي نفقات الأعمال.

وشهدت أحجام الأعمال الجديدة أقوى نمو لها منذ يناير، مدعومة ببيئة السوق المواتية وابتكار المنتجات وجهود التنويع.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.4 في نوفمبر من 56.0 في الشهر السابق.

وفي دبي، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي مستقرا عند 54.5 في نوفمبر، دون تغير عن الشهر السابق، مدفوعا بقوة كل من الإنتاج والطلب.

