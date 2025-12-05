الطريق السري للثراء.. الملياردير جون مورغان يكشف 5 أسباب للثروة

MENAFN - Al-Bayan) ">كشف الملياردير الأمريكي جون مورغان، صاحب شركة المحاماة العملاقة Morgan & Morgan والذي تقدر ثروته بـ1.5 مليار دولار، عن خمسة مبادئ رئيسية ساعدته على بناء ثروته والحفاظ عليها على مدار عقود.

ولد مورغان كأكبر خمسة أطفال في عائلة كانت تعاني من عدم الاستقرار المالي، وعمل منذ صغره على تعلم الاعتماد على الذات، ورغم ذلك، يعترف مورغان بأنه يعاني أحيانا من متلازمة المحتال، ويصف شعوره المستمر بأنه "قد يُكتشف أمري يوما ما"، لكنه يرى في هذا الشعور مصدرا لدافعه المستمر للنجاح.

ومتلازمة المحتال هي حالة نفسية يشعر فيها الشخص بعدم استحقاق النجاح الذي حققه، ويعتقد أن إنجازاته ليست نتيجة كفاءته أو مهاراته، بل بسبب الحظ أو المساعدة الخارجية أو خداع الآخرين، بعبارة أخرى، يشعر الشخص وكأنه "محترف زائف" يخدع الآخرين، ويتوقع أن يكتشف الآخرون حقيقته في أي وقت، وفقا لـ Business Insider.

المبدأ الأول الذي يعتمده مورغان هو احتضان متلازمة المحتال، يقول إن شعوره بالريبة يحفزه على البقاء متحفزا ومراقبة جميع تفاصيل أعماله بشكل مستمر، بدءا من أعداد الحضور إلى القضايا الجديدة والتقارير اليومية، وهو ما يمنحه القدرة على التحكم الكامل في شركته الضخمة.

أما المبدأ الثاني، فهو البحث عن الحظ في كل مكان، ويؤكد مورغان أن الفرص لا تأتي صدفة، بل تظهر فقط لمن يضع نفسه في طريقها، لذا كان يقول نعم لكل فرصة في بداياته، من الاتصال بالمحامين للحصول على القضايا، إلى حضور الاجتماعات والأحداث التي كان الآخرون يتجاهلونها، مؤكدا أن كل محاولة كانت بمثابة "كرة يانصيب" تزيد من فرص النجاح.

المبدأ الثالث، هو الاحترافية في أي عمل يقوم به، وهو مبدأ تعلمه من والده الذي كان دائم فقدان الوظائف، فقد غرست فيه هذه الرسالة منذ الصغر ضرورة العمل بطريقة تجعل أحدا لا يستطيع فصله، ما دفعه إلى تأسيس شركته الخاصة وتحقيق الاستقلال المهني.

أما المبدأ الرابع، فهو التفويض كوسيلة للحرية، فقد تعلم مورغان أن التركيز على الأمور الاستراتيجية والتوسع يتطلب تفويض المهام اليومية للموظفين الموثوقين، وهو ما يمنحه الوقت للتفكير في الخطوات الكبرى التي تحقق النمو المستمر.

المبدأ الخامس، تجنب الديون والخوف منها، رغم اعترافه بفائدة بعض أنواع الديون الاستثمارية، إلا أن مورغان يفضل التمويل الذاتي، مؤكدا أن الديون يمكن أن تبتلع الأفراد سريعا إذا لم تُدر بحكمة.

يمثل جون مورغان نموذجا نادرا للملياردير الذي يجمع بين التواضع والحذر، والطموح والاحترافية، ويثبت أن الثروة ليست مجرد مال، بل عقلية واستراتيجية متكاملة.