حالة الطقس : أجواء لطيفة اليوم

2025-12-05 01:07:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبقى الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

