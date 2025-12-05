  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أكسيوس: ترامب يعتزم الإعلان عن دخول عملية السلام في غزة مرحلتها الثانية قبل عيد الميلاد

2025-12-05 01:06:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان قبل عيد الميلاد عن انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية.


وأضاف الموقع أن ترامب يعتزم أيضا الكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع.

