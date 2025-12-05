أكسيوس: ترامب يعتزم الإعلان عن دخول عملية السلام في غزة مرحلتها الثانية قبل عيد الميلاد

403
أكسيوس: ترامب يعتزم الإعلان عن دخول عملية السلام في غزة مرحلتها الثانية قبل عيد الميلاد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان قبل عيد الميلاد عن انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية.
وأضاف الموقع أن ترامب يعتزم أيضا الكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع.
