الذهب يستقر عالميا قبل صدور بيانات أميركية مهمة

2025-12-05 01:06:36
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، الجمعةـ بعدما محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل.


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.5%.

