الذهب يستقر عالميا قبل صدور بيانات أميركية مهمة

الذهب يستقر عالميا قبل صدور بيانات أميركية مهمة
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، الجمعةـ بعدما محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.5%.
