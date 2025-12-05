المدرب القطري لوبيتيغي يتهم تونس بالتراخي أمام فلسطين

أثار المدير الفني للمنتخب القطري، جولين لوبيتيغي، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته عقب مباراة منتخب بلاده ضد سوريا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب "قطر 2025".

وخلال الندوة الصحفية التي عُقدت بملعب خليفة الدولي، دعا لوبيتيغي منتخبي فلسطين وسوريا إلى "الالتزام بقواعد اللعب النظيف" في لقائهما القادم، معبّرًا عن مخاوفه من إمكانية اكتفائهما بنتيجة التعادل في الجولة الثالثة، وهو ما قد يؤثر على حظوظ قطر في الترشح.

تصريحات لوبيتيغي

وقال لوبيتيغي: "يجب علينا الإيمان باللعب النظيف، وأثق أن فيفا سيكون على دراية بما يحدث على أرض الملعب. سنلعب من أجل الفوز أمام تونس، ثم ننتظر نتيجة مباراة سوريا وفلسطين."

وأضاف المدرب الإسباني: "أتمنى أن ينظر الفيفا فيما حدث في مباراة تونس وفلسطين ويطبّق قانون اللعب العادل."

تصريحاته الأخيرة فُهمت من قبل المتابعين على أنها اتهام مباشر لتونس بالتساهل في مباراتها ضد فلسطين، وهو ما أثار موجة السخرية من قبل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

تعليقاته حول ركلة الجزاء الملغاة

كما تطرق لوبيتيغي إلى ركلة الجزاء التي أُلغيَت لقطر بعد تدخل غرفة الـVAR، قائلاً:

"لا أفهم قرار حكم الفيديو. بالنسبة للحكم في الملعب كانت ركلة جزاء واضحة، وما فعله حكم الفيديو غير مفهوم."

وضعية المنتخب التونسي وإمكانية الترشح في كأس العرب

يجد المنتخب التونسي نفسه في وضعية معقدة بعد تعادله (2-2) أمام فلسطين، ليصبح رصيده نقطة واحدة قبل الجولة الثالثة.

ورغم ذلك، ما تزال حظوظ نسور قرطاج قائمة، بشرط تحقيق الفوز أمام قطر. وتكون السيناريوهات كالآتي:

فوز تونس + فوز سوريا أو فلسطين → تونس تتأهل مباشرة بـ4 نقاط.

فوز تونس + تعادل سوريا وفلسطين → تونس مطالبة بالفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل.

تعادل تونس أو هزيمتها → إقصاء رسمي من البطولة.