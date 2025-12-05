الأردنيون يترقبون حفل سحب قرعة كأس العالم 2026

الأردنيون يترقبون حفل سحب قرعة كأس العالم 2026
يترقّب المنتخب الوطني حفل سحب قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامته عند 8 بتوقيت الأردن- مساء الجمعة، في مركز جون إف كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن، ليكشف ملامح المجموعة التي سيخوض من خلالها النشامى ظهوره التاريخي الأول في أكبر محفل كروي عالمي.
وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخبا، يتم توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، وفق إجراءات تفصيلية أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لضمان التوازن التنافسي بين القارات والمنتخبات المشاركة.
وبحسب إجراءات القرعة، يتم توزيع الفرق على أربعة أوعية بناء على التصنيف العالمي الأخير للمنتخبات، حيث يضم الوعاء الأول المنتخبات الأعلى ترتيبا إلى جانب الدول الثلاث المضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتشير تعليمات القرعة إلى مجموعة من القيود لضمان العدالة في التوزيع، أبرزها: عدم إمكانية وجود منتخبين من القارة نفسها في المجموعة ذاتها، باستثناء منتخبات أوروبا التي يسمح بوجود فريقين منها فقط في كل مجموعة نظرا لتواجد (16 منتخبا) في البطولة.
كما تتضمن الإجراءات تجنب وقوع منتخبات الملحق التي تنتمي إلى القارة نفسها ضمن المسار نفسه، تطبيقا لمبدأ تنويع التواجد القاري داخل المجموعات.
مستويات القرعة:
المستوى الأول (Pot 1):
كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.
المستوى الثاني (Pot 2):
كرواتيا – كولومبيا – أوروغواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.
المستوى الثالث (Pot 3):
النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراغواي – تونس – ساحل العاج – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب إفريقيا.
المستوى الرابع (Pot 4):
الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – أربعة منتخبات من الملحق الأوروبي - إضافة إلى فريقي الملحق العالمي.
يشار إلى أن منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment