الأردنيون يترقبون حفل سحب قرعة كأس العالم 2026

يترقّب المنتخب الوطني حفل سحب قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامته عند 8 بتوقيت الأردن- مساء الجمعة، في مركز جون إف كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن، ليكشف ملامح المجموعة التي سيخوض من خلالها النشامى ظهوره التاريخي الأول في أكبر محفل كروي عالمي.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخبا، يتم توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، وفق إجراءات تفصيلية أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لضمان التوازن التنافسي بين القارات والمنتخبات المشاركة.

وبحسب إجراءات القرعة، يتم توزيع الفرق على أربعة أوعية بناء على التصنيف العالمي الأخير للمنتخبات، حيث يضم الوعاء الأول المنتخبات الأعلى ترتيبا إلى جانب الدول الثلاث المضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتشير تعليمات القرعة إلى مجموعة من القيود لضمان العدالة في التوزيع، أبرزها: عدم إمكانية وجود منتخبين من القارة نفسها في المجموعة ذاتها، باستثناء منتخبات أوروبا التي يسمح بوجود فريقين منها فقط في كل مجموعة نظرا لتواجد (16 منتخبا) في البطولة.

كما تتضمن الإجراءات تجنب وقوع منتخبات الملحق التي تنتمي إلى القارة نفسها ضمن المسار نفسه، تطبيقا لمبدأ تنويع التواجد القاري داخل المجموعات.

مستويات القرعة:

المستوى الأول (Pot 1):

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

المستوى الثاني (Pot 2):

كرواتيا – كولومبيا – أوروغواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

المستوى الثالث (Pot 3):

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراغواي – تونس – ساحل العاج – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع (Pot 4):

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – أربعة منتخبات من الملحق الأوروبي - إضافة إلى فريقي الملحق العالمي.

يشار إلى أن منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.