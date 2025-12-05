هيئة محلفين أمريكية كبرى ترفض لائحة اتهام جديدة ضد ليتيسيا جيمس

MENAFN - Al-Bayan) فشلت وزارة العدل الأمريكية في تأمين لائحة اتهام جديدة ضد المدعية العامة السابقة لنيويورك ليتيسيا جيمس بعد أن رفض قاضٍ دعوى سابقة بتهمة الاحتيال العقاري التي شجع عليها الرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك وفقا لشخص مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وعاد المدعون العامون إلى هيئة محلفين كبرى في فيرجينيا بعد قرار قاضٍ بوقف محاكمة جيمس وخصم آخر لترامب منذ فترة طويلة، وهو المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي جيمس كومي، على أساس أن المدعية العامة الأمريكية التي قدمت القضايا تم تعيينها بشكل غير قانوني.