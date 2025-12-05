هيئة محلفين أمريكية كبرى ترفض لائحة اتهام جديدة ضد ليتيسيا جيمس

هيئة محلفين أمريكية كبرى ترفض لائحة اتهام جديدة ضد ليتيسيا جيمس
جاء ذلك وفقا لشخص مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وعاد المدعون العامون إلى هيئة محلفين كبرى في فيرجينيا بعد قرار قاضٍ بوقف محاكمة جيمس وخصم آخر لترامب منذ فترة طويلة، وهو المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي جيمس كومي، على أساس أن المدعية العامة الأمريكية التي قدمت القضايا تم تعيينها بشكل غير قانوني.
