أمريكا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

MENAFN - Al-Bayan) قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم يوم أمس الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر إلى أكثر من 30 دولة.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، طُلب من نويم تأكيد ما إذا كانت إدارة ترامب ستزيد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر السفر إلى 32 دولة.

وردت نويم بالقول "لن أكون محددة بشأن العدد، لكنه أكثر من 30 دولة، والرئيس مستمر في تقييم الدول".

ووقع ترامب في يونيو إعلانا يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويضع قيودا على دخول مواطني سبع دول أخرى، وقال إن هذا ضروري للحماية من "الإرهابيين الأجانب" والتهديدات الأمنية الأخرى.

وينطبق الحظر على المهاجرين وغير المهاجرين بما في ذلك السياح والطلاب والمسافرين بغرض العمل.

ولم تحدد نويم الدول التي ستتم إضافتها.

وذكرت نويم "إذا لم تكن لديهم حكومة مستقرة هناك، وإذا لم يكن لديهم بلد قادر على أن يدعم نفسه ويعرّفنا بهؤلاء الأفراد ويساعدنا في التحقق من هوياتهم، فلماذا نسمح لأشخاص من ذلك البلد بالقدوم إلى الولايات المتحدة؟".

وسبق أن ذكرت رويترز، استنادا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية، أن إدارة ترامب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى الولايات المتحدة.

وسيشكل توسيع القائمة تصعيدا إضافيا في إجراءات الهجرة التي اتخذتها الإدارة منذ إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.

ويقول المحققون إن إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 عبر برنامج لإعادة التوطين يقول مسؤولو إدارة ترامب إنه لم يتضمن تدابير تدقيق كافية.

وبعد أيام من إطلاق النار، تعهد ترامب "بإيقاف الهجرة نهائيا" من جميع "دول العالم الثالث"، دون أن يذكر أي دولة بالاسم أو يحدد ما هي الدول التي يقصدها "بدول العالم الثالث".