فنزويلا المحاصرة تقترح ميزانية مخفضة لعام 2026

كشفت حكومة فنزويلا "المحاصرة" الخميس عن ميزانية مقترحة لعام 2026 تقلّ بالدولار الأمريكي بنسبة 12% عن خطة إنفاق هذا العام.

وقدمت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز للجمعية الوطنية ميزانية بقيمة 19,9 مليار دولار لعام 2026، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس نيكولاس مادورو خطر شن الولايات المتحدة لعمل عسكري ضد الدولة الغنية بالنفط.

وقالت رودريغيز للمشرعين "نقدم هذه الميزانية في سياق خاص بفنزويلا المحاصرة".

أضافت "إنها ميزانية لفنزويلا إيجابية (...) رغم تدخل الولايات المتحدة".

وحشدت الولايات المتحدة قوات عسكرية في مياه البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات على حد زعمها، لكن مادورو يرى في هذا الانتشار ذريعة للإطاحة به والاستيلاء على احتياطيات بلاده النفطية.

والميزانية المقترحة لرودريغز والبالغة 5,02 مليارات بوليفار، أقل بالعملة الأمريكية من الميزانية التي اعتمدت عام 2025 وبلغت 22,69 مليار دولار.

وتُظهر فنزويلا التي خرجت عام 2021 من حالة تضخم مفرط وثماني سنوات من الركود، بوادر انتعاش وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.

وقد أعلنت عن معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 8,7% في الربع الثالث من هذا العام.

لكن عملة البوليفار الفنزويلية تعاني من انخفاض مستمر في قيمتها، ما يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد.

كما اتسعت الفجوة بين قيمة الدولار الرسمي وقيمته في السوق السوداء لتتجاوز 50%.

وتعزو الحكومة الصعوبات الاقتصادية إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وخاصة تلك المفروضة على قطاع النفط منذ عام 2019.

وقالت رودريغيز "إنها فنزويلا التي وجدت طريقها في مواجهة حملة الإرهاب النفسي هذه ضد البلاد والانتشار المكثف للقوات العسكرية الأمريكية".