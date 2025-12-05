الدولار يحوم قرب أدنى مستوياته في 5 أسابيع

MENAFN - Al-Bayan) حوم الدولار اليوم الجمعة قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل العملات الرئيسية وسط ترقب المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع تخفيضا بمقدار ربع نقطة مئوية عندما تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي التاسع والعاشر من ديسمبر. وسيكون التركيز منصبا على أي إشارات حول مقدار التيسير الإضافي الذي سيأتي بعد ذلك.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة عند 99.065 في التعاملات المبكرة في آسيا. وأوقف ارتفاع طفيف الليلة الماضية سلسلة خسائر استمرت تسعة أيام لكن المؤشر انخفض إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 98.765 في وقت سابق من تلك الجلسة، ولا يزال يتجه للانخفاض 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 86 في المئة أن يتم خفض الفائدة يوم الأربعاء المقبل، ويتوقعون ربما خفضين إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في العام المقبل.

ويراقب مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب سوق العمل لتحديد ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الدعم.

وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، ولكن ربما يكون ذلك قد تأثر بعطلة عيد الشكر.

ولا تزال صورة البيانات غير مكتملة بعد أن أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر لفترة قياسية إلى تأخير صدور بعض البيانات وحال دون إعداد بيانات أخرى.

ومع ذلك، سيتم نشر أحد مقاييس التضخم المفضلة للبنك المركزي الأمريكي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق اليوم الجمعة، إلا أن هذه البيانات ستخص شهر سبتمبر.

ولم يتغير الدولار كثيرا وسجل 155.18 ينا.

واستقر اليورو عند 1.1647 دولار واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3326 دولار بعد أن تراجع في الجلسة السابقة عن ذروة ستة أسابيع التي سجلها يوم الأربعاء.

وتعرض الدولار لضغوط إضافية في الأيام الماضية مع تقييم المستثمرين أيضا لاحتمالية تولي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة ولاية جيروم باول في مايو. ومن المتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وسيشهد الأسبوع المقبل إعلان عدد من قرارات السياسة النقدية من عدد من البنوك المركزية تشمل بنك أستراليا يوم الثلاثاء وكندا يوم الأربعاء وسويسرا يوم الخميس.

وستستمر الإعلانات في الأسبوع التالي مع قيام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك السويد وبنك اليابان بتحديد السياسات.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6609 دولار بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6624 دولار أمس الخميس.

ولم يشهد الدولار الكندي تغيرا يذكر عند 1.3961 مقابل الدولار الأمريكي، في حين استقر الفرنك السويسري عند 0.8035 للدولار بعد أن تراجع بشكل حاد في الجلسة المسائية عن أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله يوم الأربعاء عند 0.7992.