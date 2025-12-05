89.6 مليار دولار فائض الحساب الجاري لكوريا خلال 10 أشهر

89.6 مليار دولار فائض الحساب الجاري لكوريا خلال 10 أشهر
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 6.81 مليارات دولار أمريكي خلال أكتوبر الماضي، بانخفاض عن 13.47 مليار دولار في الشهر السابق، وفقا لبيانات البنك.
وبذلك سجل الحساب الجاري فائضا للشهر الثلاثين على التوالي منذ مايو 2023، وهي ثاني أطول سلسلة فائض على الإطلاق.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بلغ الفائض التراكمي 89.58 مليار دولار، مقارنة بـ 76.63 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أكبر مبلغ يتم تسجيله على الإطلاق خلال الفترة المذكورة.
وتوقع بنك كوريا المركزي، في أحدث توقعاته الاقتصادية الصادرة الشهر الماضي، أن يصل فائض الحساب الجاري السنوي لهذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 115 مليار دولار.
وسجل حساب السلع فائضا قدره 7.82 مليارات دولار خلال أكتوبر، بانخفاض عن فائض الشهر السابق له البالغ 14.24 مليار دولار، وانخفضت الصادرات بنسبة 4.7% على أساس سنوي إلى 55.88 مليار دولار بسبب انخفاض عدد أيام العمل بسبب عطلة "تشوسوك" الممتدة.
كما انخفضت الواردات بنسبة 5% إلى 48.06 مليار دولار.
