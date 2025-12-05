89.6 مليار دولار فائض الحساب الجاري لكوريا خلال 10 أشهر

MENAFN - Al-Bayan) تقلص فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية بنسبة حادة خلال شهر أكتوبر عن الشهر السابق له، حيث انخفضت الصادرات مع انخفاض عدد أيام العمل بسبب عطلة "تشوسوك"، بينما وصل الفائض التراكمي خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي الصادرة اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 6.81 مليارات دولار أمريكي خلال أكتوبر الماضي، بانخفاض عن 13.47 مليار دولار في الشهر السابق، وفقا لبيانات البنك.

وبذلك سجل الحساب الجاري فائضا للشهر الثلاثين على التوالي منذ مايو 2023، وهي ثاني أطول سلسلة فائض على الإطلاق.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بلغ الفائض التراكمي 89.58 مليار دولار، مقارنة بـ 76.63 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أكبر مبلغ يتم تسجيله على الإطلاق خلال الفترة المذكورة.

وتوقع بنك كوريا المركزي، في أحدث توقعاته الاقتصادية الصادرة الشهر الماضي، أن يصل فائض الحساب الجاري السنوي لهذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 115 مليار دولار.

وسجل حساب السلع فائضا قدره 7.82 مليارات دولار خلال أكتوبر، بانخفاض عن فائض الشهر السابق له البالغ 14.24 مليار دولار، وانخفضت الصادرات بنسبة 4.7% على أساس سنوي إلى 55.88 مليار دولار بسبب انخفاض عدد أيام العمل بسبب عطلة "تشوسوك" الممتدة.

كما انخفضت الواردات بنسبة 5% إلى 48.06 مليار دولار.