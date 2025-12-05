الذهب يستقر قبل صدور بيانات أمريكية مهمة

الذهب يستقر قبل صدور بيانات أمريكية مهمة
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.58 بتوقيت جرينتش، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.5 بالمئة.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4237.70 دولارا للأوقية.
وحومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.
وقال كونال شاه رئيس قسم الأبحاث لدى نيرمال بانج كوموديتيز "السوق تنتظر محفزات جديدة يمكن أن تأتي في صورة ما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي".
وأوضح شاه أن عوائد سندات الخزانة المرتفعة تلعب دورها أيضا في الضغط على أسعار الذهب.
وتوقع معظم الخبراء في استطلاع أجرته رويترز وشمل أكثر من 100 خبير اقتصاد أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي سيعقد يومي 9 و10 ديسمبر.
وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.
ويترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي من المقرر أن يصدر في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 57.40 دولارا للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولارا، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1640.25 دولارا ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1461.67 دولارا ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.
