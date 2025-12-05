الذهب يستقر قبل صدور بيانات أمريكية مهمة

MENAFN - Al-Bayan) استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعدما محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.58 بتوقيت جرينتش، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.5 بالمئة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4237.70 دولارا للأوقية.

وحومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.

وقال كونال شاه رئيس قسم الأبحاث لدى نيرمال بانج كوموديتيز "السوق تنتظر محفزات جديدة يمكن أن تأتي في صورة ما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وأوضح شاه أن عوائد سندات الخزانة المرتفعة تلعب دورها أيضا في الضغط على أسعار الذهب.

وتوقع معظم الخبراء في استطلاع أجرته رويترز وشمل أكثر من 100 خبير اقتصاد أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي سيعقد يومي 9 و10 ديسمبر.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

ويترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي من المقرر أن يصدر في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 57.40 دولارا للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولارا، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1640.25 دولارا ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1461.67 دولارا ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.