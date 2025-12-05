المؤشر نيكاي يتراجع بفعل تأثير توقعات رفع أسعار الفائدة محلياً

المؤشر نيكاي يتراجع بفعل تأثير توقعات رفع أسعار الفائدة محلياً
وهبط المؤشر نيي 225 بواقع 1.4 بالمئة إلى 50299.09 في التعاملات المبكرة مقلصا مكاسبه الأسبوعية إلى 0.1 بالمئة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة.
وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية لدى نومورا للأوراق المالية إن وصول عائدات السندات الحكومية اليابانية القياسية لذروة 18 عاما قلصت الأسهم بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات السياسة من بنك اليابان واللجنة الاتحادية الأمريكية للسوق المفتوحة.
ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة هذا الشهر مع توقعات بتقبل الحكومة لمثل هذا القرار.
وصعد 26 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 198 سهما. وكان أكبر الخاسرين على المؤشر سهم تريند مايكرو الذي هوى 7.1 بالمئة يليه سهم شركة بريدجستون للإطارات الذي خسر 4.4 بالمئة.
أما أكبر الرابحين فكان سهم شركة إيبيدن لصناعة المكونات الإلكترونية الذي ارتفع 4.6 بالمئة يليه سهم جابان ستيل ووركس الموردة لمعدات الصناعة النووية والذي زاد 3.5 بالمئة.
