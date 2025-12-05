  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المؤشر نيكاي يتراجع بفعل تأثير توقعات رفع أسعار الفائدة محلياً

2025-12-05 01:01:01
(MENAFN- Al-Bayan) تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة بعد موجة ارتفاع شهدها في الفترة الماضية، وذلك بعد أن أثرت توقعات رفع أسعار الفائدة محليا على المعنويات.

وهبط المؤشر نيي 225 بواقع 1.4 بالمئة إلى 50299.09 في التعاملات المبكرة مقلصا مكاسبه الأسبوعية إلى 0.1 بالمئة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية لدى نومورا للأوراق المالية إن وصول عائدات السندات الحكومية اليابانية القياسية لذروة 18 عاما قلصت الأسهم بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات السياسة من بنك اليابان واللجنة الاتحادية الأمريكية للسوق المفتوحة.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة هذا الشهر مع توقعات بتقبل الحكومة لمثل هذا القرار.

وصعد 26 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 198 سهما. وكان أكبر الخاسرين على المؤشر سهم تريند مايكرو الذي هوى 7.1 بالمئة يليه سهم شركة بريدجستون للإطارات الذي خسر 4.4 بالمئة.

أما أكبر الرابحين فكان سهم شركة إيبيدن لصناعة المكونات الإلكترونية الذي ارتفع 4.6 بالمئة يليه سهم جابان ستيل ووركس الموردة لمعدات الصناعة النووية والذي زاد 3.5 بالمئة.

آخر الأخبار

