مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البرتقال لعلاج البرد؟

MENAFN - Al-Bayan) رغم ارتباطه الشائع بدعم المناعة، كشفت مراجعات طبية حديثة أن شرب عصير البرتقال خلال الإصابة بنزلة برد قد لا يقدم الفائدة التي يعتقدها كثيرون، بل يمكن أن يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى تفاقم الأعراض مثل تهيّج الحلق وزيادة إنتاج المخاط، خاصة لمن يعانون من الارتجاع المعدي المريئي.

ويُعد عصير البرتقال مصدرا غنيا بفيتامين C، إذ يحتوي الكوب الواحد على نحو 125 ملغ من الفيتامين، أي ما يتجاوز الاحتياج اليومي الموصى به، كما يوفر العصير عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والفلافونويدات وحمض الفوليك، وهي عناصر تساهم في دعم جهاز المناعة وتقليل الالتهابات، وفق ما تشير إليه مراجعات علمية عدة، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

وربطت دراسات بين الاستهلاك اليومي لعصير البرتقال وانخفاض مؤشرات الالتهاب في الجسم، ما يعزز دوره الغذائي العام، وإن كان تأثيره المباشر على نزلات البرد لا يزال محدودا.

وفي المقابل، أظهرت تحليلات علمية أن تحسن أعراض البرد يتطلّب جرعات عالية من فيتامين C تصل إلى ألف ملغ يوميا، وهي كمية تفوق ما يوفره كوب عصير البرتقال بنحو ثمانية أضعاف، وبالتالي، فإن الاعتماد على العصير كعلاج أو مسرّع لزوال الأعراض لا يحمل دعما علميا كافيا.

ورغم ذلك، يكشف استطلاع حديث أن أكثر من ثلث المشاركين ما زالوا يتناولون عصير البرتقال كوسيلة لعلاج نزلات البرد، في انعكاس واضح للفكرة الشائعة المتداولة منذ عقود.

ويحذر خبراء التغذية من السكريات المضافة التي تحتويها بعض أنواع العصائر التجارية، مؤكدين أن تناول البرتقال الكامل يبقى خيارا صحيا أكثر لاحتوائه على الألياف التي لا توجد في العصير.

ويوصي المختصون بألّا يتجاوز استهلاك العصائر نصف الحصة اليومية المخصصة للفواكه، مع اختيار العصائر الطبيعية 100% والمبسترة فقط.

وفيما تتفاوت الآراء حول فعالية عصير البرتقال في مقاومة نزلات البرد، يتفق الأطباء على أن الحفاظ على الترطيب الجيد هو العامل الأهم للتخفيف من الأعراض.

وينصحون بتناول مشروبات دافئة مثل مرق الحساء، وشاي الأعشاب مع العسل، التي تساعد على تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان.

كما يُنصح بإضافة مصادر طبيعية أخرى لفيتامين C مثل الكيوي، الفلفل الرومي، الفراولة، البروكلي، والطماطم لدعم المناعة خلال فترة المرض.

وبذلك، يبدو أن شعبية عصير البرتقال في مواسم البرد ترتكز على اعتقاد راسخ أكثر من كونها حقيقة طبية، بينما تؤكد الدراسات أن دوره يبقى مساندا غذائيا لا أكثر، وأن علاجه السحري لنزلات البرد لا يزال خارج إطار الأدلة العلمية المؤكدة.