السر الخفي وراء السمنة... زيت شائع في كل مطبخ يزيد وزنك

MENAFN - Al-Bayan) كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد عن أدلة جديدة تشير إلى أن زيت فول الصويا، أحد أكثر زيوت الطهي استخداما حول العالم ومكوّن رئيسي في الأطعمة المُصنَّعة، قد يلعب دورا خفيا في زيادة الوزن من خلال آلية أيضية معقدة لم تكن مفهومة سابقا، وتأتي هذه النتائج لتضيف طبقة جديدة من الجدل حول التأثيرات الصحية للزيوت النباتية الغنية بحمض اللينوليك.

وبحسب الدراسة المنشورة في Journal of Lipid Research، فإن الفئران التي تناولت نظاما غذائيا عالي الدهون يعتمد بشكل كبير على زيت فول الصويا اكتسبت وزنا ملحوظً مقارنة بفئران معدلة وراثيا لم تُظهر الاستجابة نفسها، رغم تناولها القدر ذاته من الدهون.

ويعزو العلماء هذا التباين إلى وجود نسخة مختلفة من بروتين كبدي يُعرف بـ HNF4α، وهو بروتين يتحكم بمئات الجينات المسؤولة عن التمثيل الغذائي للدهون وتنظيم مساراتها داخل الجسم.

وتوضح الباحثة سونيا ديول، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن هذا الاكتشاف قد يشكل مدخلا لفهم سبب اختلاف استجابات الأفراد تجاه الأنظمة الغذائية الغنية بزيت فول الصويا.

وتقول: "قد يساعد هذا البحث في تفسير سبب قابلية بعض الأشخاص لاكتساب الوزن بسهولة أكبر من غيرهم عند تناول كميات مرتفعة من حمض اللينوليك المتواجد بكثرة في هذا الزيت"، وفقا لـ scitechdaily.

الدراسة كشفت كذلك أن حمض اللينوليك يتحول داخل الجسم إلى مركبات تُسمى الأوكسيلِيبينات، التي ترتبط بالالتهاب وتراكم الدهون، وقد لاحظ العلماء أن الفئران المعدلة وراثيا تنتج كميات أقل بكثير من هذه المركبات، كما أظهرت أنسجتها الكبدية صحة أفضل ونشاطا أعلى في الميتوكوندريا، ما قد يفسر مقاومتها لزيادة الوزن رغم تناولها الغذاء ذاته.

ومن المفارقات أن مستويات الأوكسيلِيبينات في الدم لم تكن مؤشرا على زيادة الوزن، إذ ارتبطت زيادة الوزن فقط بالمستويات المتواجدة في الكبد، ما يشير إلى أن التحاليل الدموية التقليدية قد لا تكشف عن التغيرات الأيضية المبكرة الناجمة عن النظام الغذائي.

وتأتي هذه النتائج في وقت تشير فيه بيانات التغذية إلى ارتفاع استهلاك زيت فول الصويا في الولايات المتحدة خلال القرن الماضي من 2% إلى نحو 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، ورغم أن الزيت خالٍ من الكوليسترول، إلا أن الدراسة أظهرت ارتباطا بين استهلاكه وارتفاع مستويات الكوليسترول في الفئران.

ويأمل الباحثون أن تساهم هذه النتائج في توجيه الأبحاث المستقبلية وإعادة تقييم السياسات الغذائية، خصوصًا في ظل الاستخدام الواسع للزيوت النباتية الغنية بحمض اللينوليك.

وتختتم فرانسيس سْلاديك، إحدى المشاركات في الدراسة، بالقول: "زيت فول الصويا ليس مضرا بحد ذاته، لكن كميات الاستهلاك الحالية تفوق ما اعتاد عليه الجسم".