خمس طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي

خمس طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي
ويحدث الضباب نتيجة تكاثف الرطوبة الموجودة في الهواء داخل المقصورة على سطح الزجاج البارد، ما يقلل من رؤية السائق للطريق، ويزيد من صعوبة ملاحظة المشاة والمركبات الصغيرة، ولذلك، من الضروري معرفة الطرق الصحيحة لإزالة الضباب لضمان رحلة آمنة.
أول هذه الطرق استخدام زر إزالة الضباب مع المكيّف معا بشكل صحيح، تحتوي معظم السيارات الحديثة على زر مخصص لتوجيه الهواء نحو الزجاج الأمامي، وغالبا ما يقوم النظام بتشغيل المكيّف تلقائيا مع ضبط سرعة المروحة لتجفيف الهواء داخل المقصورة وتقليل الفارق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى تبخر الرطوبة بسرعة، وفقا لموقع slashgear.
كما يمكن تشغيل المكيّف حتى في الطقس البارد، فرغم أن البعض يربط تشغيل التكييف فقط بالتبريد، إلا أن الهواء الدافئ الصادر من المكيّف يزيل الرطوبة من الهواء داخل المقصورة، ما يحد من تكوّن الضباب، ويُعد ضعف أداء المكيّف أو وجود رائحة غريبة من فتحات التهوية مؤشرا على وجود خلل يحتاج إلى إصلاح لضمان فعالية إزالة الضباب.
من الإجراءات المهمة أيضا إيقاف زر إعادة تدوير الهواء، الذي يعمل على إعادة تدوير الهواء داخل المقصورة ومنع دخول الهواء الخارجي، ففي حالة وجود ضباب، فإن دخول الهواء الخارجي الجاف يساعد على إزالة الرطوبة بسرعة، بينما استمرار استخدام إعادة التدوير قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
ويمكن أيضا خفض النوافذ قليلا لفترة قصيرة، إذ يُعد من أسرع الحلول لدخول الهواء الخارجي وموازنة درجات الحرارة داخل السيارة، مما يقلل من تكوّن الضباب، وتُعد هذه الطريقة فعالة بشكل خاص في الطقس الماطر أو المعتدل.
ويمكن استخدام أجهزة إزالة الرطوبة المحمولة أو القابلة للتخلص منها داخل السيارة. فهي تعمل على امتصاص الرطوبة والحفاظ على هواء جاف داخل المقصورة، كما تساعد في التخلص من الروائح ومنع نمو البكتيريا المرتبطة بالرطوبة.
تعد هذه الطرق الخمس من أسرع الحلول للتخلص من ضباب الزجاج الأمامي، وتساهم في تحسين رؤية السائق وضمان سلامة القيادة، خصوصًا في الأجواء الباردة والرطبة.
