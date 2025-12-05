خمس طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي

MENAFN - Al-Bayan) يعاني السائقون من مشكلة ضباب الزجاج الأمامي أثناء القيادة، خاصة في فصل الشتاء أو أثناء الأمطار، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على السلامة على الطرق، وتشير إحصاءات إدارة الطرق السريعة الفيدرالية الأمريكية إلى وقوع أكثر من 38 ألف حادث سنويا في الولايات المتحدة بسبب ضعف الرؤية والضباب.

ويحدث الضباب نتيجة تكاثف الرطوبة الموجودة في الهواء داخل المقصورة على سطح الزجاج البارد، ما يقلل من رؤية السائق للطريق، ويزيد من صعوبة ملاحظة المشاة والمركبات الصغيرة، ولذلك، من الضروري معرفة الطرق الصحيحة لإزالة الضباب لضمان رحلة آمنة.

أول هذه الطرق استخدام زر إزالة الضباب مع المكيّف معا بشكل صحيح، تحتوي معظم السيارات الحديثة على زر مخصص لتوجيه الهواء نحو الزجاج الأمامي، وغالبا ما يقوم النظام بتشغيل المكيّف تلقائيا مع ضبط سرعة المروحة لتجفيف الهواء داخل المقصورة وتقليل الفارق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى تبخر الرطوبة بسرعة، وفقا لموقع slashgear.

كما يمكن تشغيل المكيّف حتى في الطقس البارد، فرغم أن البعض يربط تشغيل التكييف فقط بالتبريد، إلا أن الهواء الدافئ الصادر من المكيّف يزيل الرطوبة من الهواء داخل المقصورة، ما يحد من تكوّن الضباب، ويُعد ضعف أداء المكيّف أو وجود رائحة غريبة من فتحات التهوية مؤشرا على وجود خلل يحتاج إلى إصلاح لضمان فعالية إزالة الضباب.

من الإجراءات المهمة أيضا إيقاف زر إعادة تدوير الهواء، الذي يعمل على إعادة تدوير الهواء داخل المقصورة ومنع دخول الهواء الخارجي، ففي حالة وجود ضباب، فإن دخول الهواء الخارجي الجاف يساعد على إزالة الرطوبة بسرعة، بينما استمرار استخدام إعادة التدوير قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

ويمكن أيضا خفض النوافذ قليلا لفترة قصيرة، إذ يُعد من أسرع الحلول لدخول الهواء الخارجي وموازنة درجات الحرارة داخل السيارة، مما يقلل من تكوّن الضباب، وتُعد هذه الطريقة فعالة بشكل خاص في الطقس الماطر أو المعتدل.

ويمكن استخدام أجهزة إزالة الرطوبة المحمولة أو القابلة للتخلص منها داخل السيارة. فهي تعمل على امتصاص الرطوبة والحفاظ على هواء جاف داخل المقصورة، كما تساعد في التخلص من الروائح ومنع نمو البكتيريا المرتبطة بالرطوبة.

تعد هذه الطرق الخمس من أسرع الحلول للتخلص من ضباب الزجاج الأمامي، وتساهم في تحسين رؤية السائق وضمان سلامة القيادة، خصوصًا في الأجواء الباردة والرطبة.