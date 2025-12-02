403
"جوائز السفر العربي" تحتفي بروّاد صناعة السفر والسياحة في المنطقة
(MENAFN- mslgroup) اختُتمت الأمسية الاحتفالية لـ "جوائز السفر العربي" 2025 في أجواء مميّزة، جمعت نخبة القيادات المؤثرة في قطاعات السفر والسياحة والضيافة من مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، احتفاءً بعام حافل بالإنجازات اللافتة والابتكارات النوعية. وتُعرف هذه الجوائز على نطاق واسع باعتبارها «أوسكار صناعة السفر العربي»، لما تمثّله من منصة مرموقة لتكريم التميّز والإبداع وتسليط الضوء على روّاد هذا القطاع الحيوي المتنامي.
واستضاف فندق أجنحة إمباسي باي هيلتون – دبي الخليج التجاري هذه الأمسية الراقية، التي افتتحها سانجيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة دي دي بي (DDP) ومقدّم الحفل، بكلمة ترحيبية نقل فيها تحيات الجهة المنظمة، مشيداً بالدور المتنامي الذي تلعبه الجوائز في تعزيز معايير التنافسية والابتكار في صناعة السياحة الإقليمية.
وشهد الحفل حضور مجموعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاع، في مقدمتهم الدكتور محمد الأحبابي، مدير إدارة التنمية السياحية في وزارة الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات، وسعادة تنكو داتو سراج الزمان بن تنكو محمد عارفين، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات، إضافة إلى نخبة من القادة التنفيذيين والخبراء، من بينهم جمال عبد الناصر، وناصر جمال خان، وسليم شريف، ومحمد فخر الدين حاتمين، وكاثرين والينغتون، ومحمد خاطر، وجال شاه، ومحمد عوض الله، وزياد طنطاوي، وافتخار حمداني.
وتضمّنت الأمسية محطة استثنائية تمثلت في إطلاق كتاب طاولة القهوة الحصري بنسخته المخصّصة لهواة الاقتناء، والذي جرى الكشف عنه رسمياً على المسرح بحضور كبار الضيوف. ويوثّق الكتاب أبرز قصص النجاح والشخصيات الملهمة التي كان لها دور محوري في صياغة ملامح قطاع السياحة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وفي كلمته، أشار سانجيت إلى الإقبال اللافت الذي شهدته "جوائز السفر العربي" هذا العام، حيث تجاوز عدد الأصوات المشاركة 6,000 صوت، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة والمكانة التي باتت تتمتع بها هذه الجائزة داخل مجتمع السفر والسياحة. وأكد أن هذا التفاعل الواسع يُجسّد القيمة التي يحملها التقدير المهني كعامل محفّز لدفع الأفراد والمؤسسات نحو مزيد من الريادة والابتكار.
كما شهدت الأمسية حضور الدكتور محمد الأحبابي بوصفه ضيف الشرف، حيث استعرض الدور المتزايد للمنصات المتخصصة في ترسيخ ثقافة التميّز وتبادل المعرفة، مشدداً على أهمية الابتكار المستدام في دعم نمو القطاع السياحي في الدولة والمنطقة. من جانبه، أكد سعادة السفير تنكو داتو سراج الزمان الأهمية المتنامية لـ "جوائز السفر العربي" على الساحة الدولية، ودورها في تعزيز جسور التعاون بين الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية.
وتألّقت الأمسية بسلسلة من المحطات التي جمعت بين الاحتفاء بالإنجازات واستعراض قصص النجاح، بدءاً من الافتتاح الرسمي وإطلاق الكتاب، وصولاً إلى تكريم روّاد القيادة والإبداع في قطاعي السياحة والضيافة. كما أسهم الحضور اللافت لمنشآت فندقية رائدة وهيئات سياحية بارزة وعلامات سفر عالمية في إضفاء مزيد من الزخم على المناسبة.z
وكرّمت "جوائز السفر العربي" نخبة من القادة الذين يواصلون رسم ملامح مستقبل السياحة في المنطقة، حيث فاز علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة إن جي 9 القابضة ونيرفانا للسفر والسياحة، بجائزة فئة "غاليري أوف ليجيند"، والتي تُعد من أرفع فئات التكريم التي تمنحها الجوائز تقديراً للمسيرات المهنية الاستثنائية والإسهامات القيادية طويلة الأمد في صناعة السياحة.
ونال حاتم الحربي، رئيس قطاع السياحة في هيئة تطوير منطقة عسير، جائزة "دي دي بي جيم تشينجر" عن إسهاماته النوعية في التحول السياحي في المملكة العربية السعودية. كما فاز نعيم دركزلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـكيف لاستشارات الضيافة، بـجائزة "دي دي بي تريل بليزر" لدوره الاستراتيجي في تطوير مشاريع الفنادق والهيئات السياحية. وحصلت ميرة كتيت، رئيسة قسم التجزئة والترفيه في دولة الإمارات لدى دناتا للسفر، على جائزة "دي دي بي وجه المستقبل" تقديراً لإسهاماتها في إعادة تعريف تجربة العميل للجيل الجديد من المسافرين.
وأكدت الأمسية المكانة الراسخة التي تحتلها "جوائز السفر العربي" بوصفها معياراً موثوقاً للتميّز والابتكار في القطاع، حيث لم يقتصر فوز الفائزين على نيل التكريم فحسب، بل شكّل حافزاً إضافياً لمواصلة الإسهام في تطوير واحدة من أكثر أسواق السياحة نمواً وديناميكية على مستوى العالم.
وفيما يلي قائمة الفائزين في "جوائز السفر العربي" لعام 2025:
علاء العليغاليري أوف ليجيند1
حاتم الحربيدي دي بي جيم تشينجر2
نعيم دركزليدي دي بي تريل بليزر3
ميرة كتيتوجه المستقبل4
منتجع موفنبيك جزيرة المرجانأفضل منتجع عائلي في الإمارات الشمالية5
أكبر للسفرياتأفضل بوابة سفر للشركات في منطقة الشرق الأوسط6
شيفال ميزون - مدينة إكسبو دبيأفضل شقق فندقية جديدة7
نوفوتيل دبي البرشاءأفضل فندق في وسط المدينة8
هيئة السياحة في جامايكاأفضل وجهة واعدة9
ساتغورو للسفر والسياحةأفضل شركة لإدارة سفر الشركات10
منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، النخلة، دبيأفضل منتجع لحفلات الزفاف11
جراند ميلينيوم دبيأفضل فندق للأعمال والترفيه12
بلو سفن تكنولوجيز (OBT7)أكثر أدوات حجز الشركات ابتكارًا في منطقة الشرق الأوسط13
منتجع TH8 شاطئ النخلة دبيأفضل منتجع عصري14
إسبانياأفضل وجهة سياحية ثقافية15
فنادق ومنتجعات جيوانأسرع شركة إدارة فنادق نموًا16
توفيق للعطلاتأفضل شركة إدارة وجهات - قطر17
شقق جولدن ساندز الفندقيةأكثر الشقق الفندقية راحة18
شركة إيتفار جي إس إيه للسفر ذ.م.مأسرع وكالة خدمات عامة نموًا19
RezLive.comأفضل منصة حجز سفر20
منطقة عسيرأسرع وجهة سياحية نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي21
مجموعة بلوتوأفضل شركة إدارة سفر واعدة22
هيئة الترويج السياحي الماليزيأفضل مبادرات تسويق الوجهات23
سويس أوتيل المروج دبيأفضل فندق أعمال 5 نجوم24
بووك يور فوياجأسرع بوابة سفر للشركات نموًا25
فيرمونت عجمانأفضل منتجع شاطئي26
مسافر بزنسأفضل شركة سفر للشركات27
أوديسي دي إم سي قطرشركة إدارة وجهات ناشئة - قطر28
عطلات الإماراتأفضل أداء الاستثنائي في المبيعات إلى ماليزيا كوجهة سياحية29
شرف للسفرياتشريك تجاري متميز لسياحة ماليزيا30
فلاي دبيأسرع شريك طيران نموًا إلى ماليزيا31
إمباسي سويتس باي هيلتون دبي الخليج التجاريأفضل فندق 5 نجوم جديد32
فندق تو سيزونز شقق فندقيةأفضل شقق فندقية فاخرة33
ATS للسفرأفضل شركة إدارة سفر في الإمارات العربية المتحدة34
هيئة السياحة الكوريةالوجهة السياحية الأكثر شعبية لدى جيل الألفية والجيل زد35
فندق موفنبيك جراند البستان ومركز المؤتمرات دبيأفضل فندق لحفلات الزفاف والمؤتمرات والمعارض36
كونسيرج ون للسياحةأسرع شركة تنظيم رحلات سياحية فاخرة نموًا37
سمارت ترافل ذ.م.م.البوابة الأكثر موثوقية بين الشركات38
السياحة التشيكيةأفضل وجهة استجمام39
أفضل رحلة سياحية (T3)أفضل شركة سفر للشركات40
فندق جولدن توليب ميدياأفضل فندق ترفيهي 4 نجوم41
السفر الأوروبيأسرع شركة إدارة سفر نموًا في أفريقيا42
المكتب الوطني الألماني للسياحة - دول الخليجالأكثر نشاطًا في الترويج للسفر المستدام والميسور43
نصائح السفرأفضل شركة تنظيم رحلات ترفيهية44
سويس أوتيل الغريرأفضل فندق مناسب للعائلات45
رحلات عربيةأسرع بوابة إدارة وجهات سياحية نموًا - الإمارات العربية المتحدة46
فندق موفنبيك جميرا بيتشأفضل فندق عصري47
بلو بيري ترافل (فريندز للسفر والسياحة ذ.م.م.)أسرع شركة إدارة سفر نموًا48
هيئة الترويج السياحي الماليزيأفضل منظمة سفر وطنية - جنوب شرق آسيا49
أوديسي دي إم سي الإمارات العربية المتحدةشركة إدارة وجهات سياحية رائدة في الإمارات العربية المتحدة50
فندق إم دي باي جيوانأفضل فندق 4 نجوم مُجدد51
إيزي تريبأسرع بوابة إلكترونية للشركات نموًا - قطر52
فندق وريزيدنس جولدن ساندز الشارقةفندق 4 نجوم رائد في الشارقة53
Travelwings.comالشركة الإلكترونية الرائدة في قطاع السفر بالمنطقة54
هيلتون جاردن إن دبي الخليج التجاريأفضل فندق للشركات من فئة 4 نجوم55
أوديسي دي إم سي عُمانشركة إدارة وجهات ناشئة - عُمان56
هيئة الترويج السياحي الماليزيالراعي البلاتيني57
إمباسي سويتس باي هيلتون دبي الخليج التجاريشريك الضيافة58
