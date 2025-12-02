جهاز الخدمة المدنية يشارك في ملتقى مسؤولي التدريب والتطوير الإداري بالوطن العربي في القاهرة

جهاز الخدمة المدنية يشارك في ملتقى مسؤولي التدريب والتطوير الإداري بالوطن العربي في القاهرة
ويأتي انعقاد الملتقى تحت شعار "استراتيجيات الابتكار في التدريب والتطوير الإداري: التحديات والفرص في العصر الرقمي"، حول إعادة صياغة استراتيجيات التدريب لتكون أكثر مرونة وقدرة على تلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل والخدمة العامة.
وخلال مشاركتها، أكدت السيدة خديجة الكربابادي أن مملكة البحرين تضع الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها الوطنية، مشيرة إلى أن جهاز الخدمة المدنية يعمل بشكل دؤوب على تحديث منظومة التدريب الحكومي لتتجاوز الأساليب التقليدية، وصولاً إلى تبني منهجيات قائمة على الابتكار والتعلم المستمر واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الاحتياجات التدريبية.
وأوضحت أن مشاركة وفد الجهاز تضمنت استعراض التجربة البحرينية الرائدة في مجال إدارة الأداء المؤسسي وتطوير القيادات الحكومية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الشراكات مع المؤسسات التدريبية العربية والدولية.
وأشارت إلى أهمية محاور الملتقى التي ركزت على "الفرص في العصر الرقمي"، وكيفية تحويل التحديات التكنولوجية إلى مسارات للتطوير المهني ترفع من كفاءة الموظف العام وإنتاجيته.
وشهد الملتقى على مدار يومين جلسات عمل مكثفة وحلقات نقاشية تناولت عدة قضايا جوهرية، أبرزها: تصميم الجدارات الوظيفية في ظل التحول الرقمي، وآليات قياس العائد من التدريب (ROI) في المؤسسات الحكومية، ودور الابتكار في صناعة بيئة عمل محفزة ومستدامة.
واختتم الوفد مشاركته بالتأكيد على ضرورة توحيد الرؤى العربية في مجال الخدمة المدنية، والخروج بتوصيات عملية تسهم في بناء جهاز إداري عربي كفء وفعال، قادر على قيادة عجلة التنمية في بلدانه بمهنية واقتدار.
