جهاز الخدمة المدنية يشارك في ملتقى مسؤولي التدريب والتطوير الإداري بالوطن العربي في القاهرة

في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات المؤسسية، شارك وفد من جهاز الخدمة المدنية برئاسة السيدة خديجة الكربابادي مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، في أعمال "ملتقى مسؤولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي"، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي انعقاد الملتقى تحت شعار "استراتيجيات الابتكار في التدريب والتطوير الإداري: التحديات والفرص في العصر الرقمي"، حول إعادة صياغة استراتيجيات التدريب لتكون أكثر مرونة وقدرة على تلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل والخدمة العامة.

وخلال مشاركتها، أكدت السيدة خديجة الكربابادي أن مملكة البحرين تضع الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها الوطنية، مشيرة إلى أن جهاز الخدمة المدنية يعمل بشكل دؤوب على تحديث منظومة التدريب الحكومي لتتجاوز الأساليب التقليدية، وصولاً إلى تبني منهجيات قائمة على الابتكار والتعلم المستمر واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الاحتياجات التدريبية.

وأوضحت أن مشاركة وفد الجهاز تضمنت استعراض التجربة البحرينية الرائدة في مجال إدارة الأداء المؤسسي وتطوير القيادات الحكومية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الشراكات مع المؤسسات التدريبية العربية والدولية.

وأشارت إلى أهمية محاور الملتقى التي ركزت على "الفرص في العصر الرقمي"، وكيفية تحويل التحديات التكنولوجية إلى مسارات للتطوير المهني ترفع من كفاءة الموظف العام وإنتاجيته.

وشهد الملتقى على مدار يومين جلسات عمل مكثفة وحلقات نقاشية تناولت عدة قضايا جوهرية، أبرزها: تصميم الجدارات الوظيفية في ظل التحول الرقمي، وآليات قياس العائد من التدريب (ROI) في المؤسسات الحكومية، ودور الابتكار في صناعة بيئة عمل محفزة ومستدامة.

واختتم الوفد مشاركته بالتأكيد على ضرورة توحيد الرؤى العربية في مجال الخدمة المدنية، والخروج بتوصيات عملية تسهم في بناء جهاز إداري عربي كفء وفعال، قادر على قيادة عجلة التنمية في بلدانه بمهنية واقتدار.